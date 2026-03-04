Ο Σέρχιο Αγουέρο αποκάλυψε τη μεγάλη διαφορά που είχε εντοπίσει μεταξύ αγγλικού και ισπανικού ποδοσφαίρου.

Μπορεί ο Σέρχιο Αγουέρο να πέρασε τα πέντε πρώτα χρόνια της καριέρας του στην Ευρώπη στην Ισπανία και την Ατλέτικο Μαδρίτης, ωστόσο η δεκαετία που τον βρήκε να αγωνίζεται στην Αγγλία με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι συνδυάστηκε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Αργεντίνου γκολτζή.

Πριν αποσυρθεί βέβαια, ο Κουν είχε ένα σύντομο πέρασμα από την Μπαρτσελόνα, που δεν εξελίχτηκε όπως θα ήθελε ο ίδιος λόγω καρδιολογικού προβλήματος. Και μπορεί η La Liga να ήταν ένα πρωτάθλημα που το είχε ζήσει στο παρελθόν, ωστόσο τα χρόνια του στην Premier League τον έκαναν να εντοπίσει μια μεγάλη διαφορά στη νοοτροπία των δύο χωρών.

Όπως είπε στο Twitch, «στη Σίτι συνηθίζαμε να φτάνουμε τουλάχιστον μιάμιση ώρα πριν την προπόνηση. Στην Ισπανία, 30 λεπτά πριν. Και είχα σκεφτεί ότι θα πηγαίνω μία ώρα νωρίτερα για να δω αν μπορώ να πάω στο γυμναστήριο ή κάτι τέτοιο. Αλλά όχι, ακόμα και τα φώτα ήταν σβηστά! Είναι πολύ διαφορετικά».