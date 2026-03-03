Ο Νούνο απαγόρευσε στον Τραορέ να σηκώνει βάρη στο γυμναστήριο!
Η Γουέστ Χαμ λίγα 24ώρα μετά τη βαριά ήττα με 5-2 από τη Λίβερπουλ, ταξιδεύει στο Λονδίνο όπου θα αντιμετωπίσει αύριο (04/03) τη Φούλαμ, για την εμβόλιμη 29η αγωνιστική της Premier League.
Στην συνέντευξη Τύπου πριν την αναμέτρηση της Τετάρτης, ο τεχνικός των «σφυριών», Νούνο Εσπίριτο Σάντο, μίλησε, εκτός των άλλων, και για μία... παράξενη απαγόρευση που επέβαλε σε έναν από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας.
Πιο συγκεκριμένα, ο Πορτογάλος τεχνικός έχει απαγορεύσει από τον Αντάμα Τραορέ, με τον οποίο έχει ξανασυνεργαστεί στο παρελθόν, όταν βρίσκονταν και οι δύο στη Γουλβς, να σηκώνει βάρη στο γυμναστήριο, εξαιτίας της ήδη «υπερβολικής» μυικής μάζας που διαθέτει.
«Είναι απίστευτοι (οι μύες του), είναι θέμα γενετικής. Η γενετική του είναι έτσι που εδώ και αρκετό καιρό θα έπρεπε να αποφεύγει τα βάρη στο γυμναστήριο. Του έχω πει να μην πηγαίνει στο γυμναστήριο. Είναι ένα από τα πράγματα που νομίζω ότι πρέπει να συνειδητοποιήσει. Είναι αρκετό το βάρος που ήδη κουβαλάει. Θα κάνει προληπτική δουλειά (στο γυμναστήριο), αλλά δεν θα σηκώνει βάρη εκεί μέσα».
«Για παράδειγμα, ο Airidas Golambeckis (18χρονος αμυντικός στην κ21) περνάει ώρες στο γυμναστήριο. Εκείνου πρέπει να του δώσουμε βάρος! Αυτός χρειάζεται λιγότερη μυϊκή μάζα, είναι το ακριβώς αντίθετο», συμπλήρωσε ο 52χρόνος προπονητής.
🚨 West Ham United have banned Adama Traoré from lifting weights at the gym at the club’s training ground.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 3, 2026
The ban is because of Traoré’s muscular frame.
🗣️ Nuno Espírito Santo: "His genetics has been like this for some time now and he should avoid the gym. I’ve told him to… pic.twitter.com/aj0pFqE84Q
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.