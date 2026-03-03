Ο Νούνο απαγόρευσε στον Τραορέ να σηκώνει βάρη στο γυμναστήριο!

Ο προπονητής της Γουέστ Χαμ, Νούνο Εσπίριτο Σάντο, απαγόρευσε από τον Αντάμα Τραορέ να σηκώνει βάρη στο γυμναστήριο, εξαιτίας της... «υπερβολικής» μυικής του μάζας .

Η Γουέστ Χαμ λίγα 24ώρα μετά τη βαριά ήττα με 5-2 από τη Λίβερπουλ, ταξιδεύει στο Λονδίνο όπου θα αντιμετωπίσει αύριο (04/03) τη Φούλαμ, για την εμβόλιμη 29η αγωνιστική της Premier League.

Στην συνέντευξη Τύπου πριν την αναμέτρηση της Τετάρτης, ο τεχνικός των «σφυριών», Νούνο Εσπίριτο Σάντο, μίλησε, εκτός των άλλων, και για μία... παράξενη απαγόρευση που επέβαλε σε έναν από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας.

Πιο συγκεκριμένα, ο Πορτογάλος τεχνικός έχει απαγορεύσει από τον Αντάμα Τραορέ, με τον οποίο έχει ξανασυνεργαστεί στο παρελθόν, όταν βρίσκονταν και οι δύο στη Γουλβς, να σηκώνει βάρη στο γυμναστήριο, εξαιτίας της ήδη «υπερβολικής» μυικής μάζας που διαθέτει.

«Είναι απίστευτοι (οι μύες του), είναι θέμα γενετικής. Η γενετική του είναι έτσι που εδώ και αρκετό καιρό θα έπρεπε να αποφεύγει τα βάρη στο γυμναστήριο. Του έχω πει να μην πηγαίνει στο γυμναστήριο. Είναι ένα από τα πράγματα που νομίζω ότι πρέπει να συνειδητοποιήσει. Είναι αρκετό το βάρος που ήδη κουβαλάει. Θα κάνει προληπτική δουλειά (στο γυμναστήριο), αλλά δεν θα σηκώνει βάρη εκεί μέσα».

«Για παράδειγμα, ο Airidas Golambeckis (18χρονος αμυντικός στην κ21) περνάει ώρες στο γυμναστήριο. Εκείνου πρέπει να του δώσουμε βάρος! Αυτός χρειάζεται λιγότερη μυϊκή μάζα, είναι το ακριβώς αντίθετο», συμπλήρωσε ο 52χρόνος προπονητής.