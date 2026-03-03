Σε ομάδα του Κατάρ θα συνεχίσει τη καριέρα του ο Μίκαελ Αντόνιο

Ο άλλοτε άσος της Γουέστ Χαμ, Μίκαελ Αντόνιο θα συνεχίσει τη καριέρα του στο Κατάρ για λογαριασμό της Αλ Σαϊλίγια.

Ο κορυφαίος σκόρερ της Γουέστ Χαμ στη Premier League, Μίκαελ Αντόνιο, ενάμιση χρόνο σχεδόν μετά το σοβαρό αυτοκινητιστικό ατύχημα που είχε, είναι έτοιμος να επιστρέψει στα γήπεδα, σε συλλογικό επίπεδο, αυτή τη φορά για λογαριασμό της Αλ Σαϊλίγια.

Η ομάδα, η οποία αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία του Κατάρ ανακοίνωσε τη συμφωνία στο «X», δημοσιεύοντας μια φωτογραφία του 35χρονου διεθνή με τη φανέλα του συλλόγου, συνοδευόμενη με ένα βίντεο με τα γκολ και τις καλύτερες στιγμές της καριέρας του.

Θυμίζουμε ότι ο Τζαμαϊκανός άσος αποχώρησε από τα «σφυριά» τον περασμένο Αύγουστο, αφού η ομάδα του Λονδίνου επέλεξε να μην ανανεώσει το συμβόλαιό του. Δεν έχει παίξει ποδόσφαιρο σε συλλογικό επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2024, όταν το αυτοκίνητό του χτύπησε ένα δέντρο την ώρα που επέστρεφε σπίτι του από την προπόνηση. Το ατύχημα προκάλεσε πολλαπλά κατάγματα στον μηρό του, με αποτέλεσμα να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση και περισσότερες από τρεις εβδομάδες νοσηλείας.

Επέστρεψε στην ενεργό δράση τον Ιούνιο του 2025, όταν μπήκε ως αλλαγή στο 85ο λεπτό, στην ήττα της Τζαμάικα με 1-0 από τη Γουατεμάλα για φάση των ομίλων του Gold Cup.

Ο Μίκαελ Αντόνιο εντάχθηκε στη Γουέστ Χαμ το καλοκαίρι του 2015 από τη Νότιγχαμ Φόρεστ και πραγματοποίησε 323 εμφανίσεις, σκοράροντας 83 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Είναι επίσης ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών της ομάδας στην Premier League με 68 γκολ, αλλά και κάτοχος του Europa Conference League 2023.