Ο Πεπ Γκουαρδιόλα, μετά την εκτός έδρας νίκη της Μάντσεστερ Σίτι επί της Λιντς, παραπονέθηκε σχετικά με το φορτωμένο πρόγραμμα της ομάδας του τον Μάρτιο.

Η Μαντσεστερ Σίτι ταξίδεψε χθες (28/02) μέχρι το «Έλαντ Ρόουντ» για να αντιμετωπίσει τη Λιντς στα πλαίσια της 28ης αγωνιστικής της Premier League και, αν και δυσκολεύτηκε, κατάφερε να πάρει τη νίκη με 0-1 χάρη στο γκολ του Σεμένιο στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.

Ο προπονητής των Πολιτών, Πεπ Γκουαρδιόλα στη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης ήταν σαρκαστικός στην απάντησή του σχετικά με το φορτωμένο πρόγραμμα αγώνων της ομάδας του, τη στιγμή που το σύνολο του εξακολουθεί να ανταγωνίζεται σε όλα τα μέτωπα φέτος, ενώ παράλληλα τα «έβαλε» και με την Αγγλική Ομοσπονδία για την απόφαση της να μεταφέρει χρονικά κάποιους αγώνες της Σίτι.

«Έχουμε τρεις μέρες (μέχρι τον αγώνα με τη Νότιγχαμ Φόρεστ)», είπε αρχικά ο Καταλανός τεχνικός «Και μετά έχουμε να παίξουμε εκτός με τη Νιούκαστλ για το Κύπελλο Αγγλίας. (Σχετικά με τον αγώνα με τη Γουέστ Χαμ) Σας ευχαριστούμε πολύ που μας επιτρέψατε να παίξουμε στις 8 μ.μ. αντί για τις 3 μ.μ., ώστε να έχουμε λιγότερο χρόνο να ξεκουραστούμε πριν παίξουμε με τη Ρεάλ Μαδρίτης».

«Λοιπόν, σας ευχαριστώ και πάλι πολύ. Σε αυτή τη κατάσταση ζούμε δυστυχώς, αλλά όπως και να έχει πρέπει να μάθουμε να την αντιμετωπίζουμε», συμπλήρωσε ο 56χρόνος Ισπανός.

Η Μάντσεστερ Σίτι αντιμετωπίζει την ερχόμενη Τετάρτη (04/03) τη Νότιγχαμ Φόρεστ, προτού ταξιδέψει στο Τάινσαϊντ για να αντιμετωπίσει τη Νιούκαστλ στα πλαίσια του Κυπέλλου Αγγλίας το Σαββατοκύριακο.

Στη συνέχεια, θα ταξιδεύψει στη Μαδρίτη για να αντιμετωπίσει τη Ρεάλ για τον πρώτο αγώνα της φάσης των «16» του Champions League και τέλος, πριν τη ρεβάνς με τη βασίλισσα, θα πάει στο Λονδίνο για έναν αγώνα με τη Γουέστ Χαμ, ο οποίος αρχικά είχε προγραμματιστεί για το μεσημέρι του Σαββάτου (14/03, 15:00 ώρα Αγγλίας), αλλά τώρα έχει μετατεθεί για τις 20:00 της ίδιας ημέρας.