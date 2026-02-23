Απαράδεκτη κίνηση από τους οπαδούς της Τότεναμ: Έδειχναν στον Ράις φωτογραφίες της γυναίκας του!
Μια άσχημη είκονα επισκίασε την αναμέτρηση της Τότεναμ με την Άρσεναλ την Κυριακή (22/02), όταν ένας οπαδός των «σπιρουνιών» αποφάσισε να κοροϊδέψει τον Ντέκλαν Ράις, επιδεικνύοντας μια φωτογραφία της συντρόφου του, Λόρεν Φράιερ, στο τηλέφωνό του.
Αναλυτικότερα το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου, την στιγμή που ο μέσος των «Κανονιέρηδων» ετοιμαζόταν να εκτελέσει ένα κόρνερ, με τον συγκεκριμένο οπαδό να κρατάει σκόπιμα την οθόνη του κινητού του προς το μέρος του πάικτη.
Ο Άγγλος διεθνής όμως φάνηκε να μην αντιλαμβάνεται την προσπάθεια να τον προκαλέσουν και έτσι συνέχισε να επικεντρώνεται στον αγώνα, ο οποίος έληξε με μία βαριά ήττα των γηπεδούχων με σκορ 1-4.
Tottenham fan mocks Declan Rice with a picture of his wife during the North London Derby yesterday
by u/strictlystepping in soccer
Το περιστατικό αυτό πάντως, θυμίζει προηγούμενες επιθέσεις εναντίον της Φράιερ, η οποία επανειλημμένα έχει υποστεί διαδικτυακή παρενόχληση για την εμφάνισή της. Νωρίτερα φέτος, ο σύντροφος της την υπερασπίστηκε δημόσια, αποκαλώντας την τον έρωτα της ζωής του και καταδικάζοντας την απαράδεκτη μεταχείριση που δέχεται από όλο τον ποδοσφαιρικό κόσμο.
Για την ιστορία, πέρσι η Φράιερ είχε αναγκαστεί να απενεργοποιήσει τους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λόγω του συνεχούς «τρολαρίσματος», ενώ άλλες σύζυγοι δημοφιλών αθλητών, όπως του Τζέιμς Βάρντι, Ρεμπέκα, επέκριναν τη συμπεριφορά όλων όσων την κοροϊδεύουν ως επαίσχυντη.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.