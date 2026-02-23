Απαράδεκτη κίνηση από τους οπαδούς της Τότεναμ: Έδειχναν στον Ράις φωτογραφίες της γυναίκας του!

Ο Ντέκλαν Ράις έγινε αποδέκτης μίας απαραδέκτης κίνησης από ορισμένους οπαδούς της Τότεναμ, οι οποίοι χλεύαζαν τη σύντροφο του Άγγλου μέσου, Λόρεν Φράιερ.

Μια άσχημη είκονα επισκίασε την αναμέτρηση της Τότεναμ με την Άρσεναλ την Κυριακή (22/02), όταν ένας οπαδός των «σπιρουνιών» αποφάσισε να κοροϊδέψει τον Ντέκλαν Ράις, επιδεικνύοντας μια φωτογραφία της συντρόφου του, Λόρεν Φράιερ, στο τηλέφωνό του.

Αναλυτικότερα το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου, την στιγμή που ο μέσος των «Κανονιέρηδων» ετοιμαζόταν να εκτελέσει ένα κόρνερ, με τον συγκεκριμένο οπαδό να κρατάει σκόπιμα την οθόνη του κινητού του προς το μέρος του πάικτη.

Ο Άγγλος διεθνής όμως φάνηκε να μην αντιλαμβάνεται την προσπάθεια να τον προκαλέσουν και έτσι συνέχισε να επικεντρώνεται στον αγώνα, ο οποίος έληξε με μία βαριά ήττα των γηπεδούχων με σκορ 1-4.

Το περιστατικό αυτό πάντως, θυμίζει προηγούμενες επιθέσεις εναντίον της Φράιερ, η οποία επανειλημμένα έχει υποστεί διαδικτυακή παρενόχληση για την εμφάνισή της. Νωρίτερα φέτος, ο σύντροφος της την υπερασπίστηκε δημόσια, αποκαλώντας την τον έρωτα της ζωής του και καταδικάζοντας την απαράδεκτη μεταχείριση που δέχεται από όλο τον ποδοσφαιρικό κόσμο.

Για την ιστορία, πέρσι η Φράιερ είχε αναγκαστεί να απενεργοποιήσει τους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λόγω του συνεχούς «τρολαρίσματος», ενώ άλλες σύζυγοι δημοφιλών αθλητών, όπως του Τζέιμς Βάρντι, Ρεμπέκα, επέκριναν τη συμπεριφορά όλων όσων την κοροϊδεύουν ως επαίσχυντη.