Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Τότεναμ ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον Ιγκόρ Τούντορ και ο 47χρονος τεχνικός θα καθίσει στον πάγκο των Spurs.

Ο άλλοτε τεχνικός του ΠΑΟΚ, Ιγκόρ Τούντορ, είναι ο εκλεκτός για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Τότεναμ, με τις δύο πλευρές να έχουν ήδη καταλήξει σε προφορική συμφωνία. Ο Κροάτης προπονητής θα ηγηθεί της ομάδας ως υπηρεσιακός προπονητής μέχρι το τέλος της σεζόν.

Σύμφωνα με την Athletic, ο 47χρονος αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο που θα ισχύει έως το καλοκαίρι. Ο Τούντορ φέρνει μαζί του εμπειρία από μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ και καλείται να προσφέρει άμεσα λύσεις σε μια κρίσιμη περίοδο για τα «Σπιρούνια», που αναζητούν σταθερότητα και επείγοντως ανάκαμψη μέχρι το φινάλε της Premier League.

Ο Τούντορ θα αντικαταστήσει τον Τόμας Φρανκ, ο οποίος απολύθηκε μετά από 7 μήνες στον πάγκο, με την ομάδα να βρίσκεται στην 16η θέση της βαθμολογίας, μόλις 5 πόντους πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού.