Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο θυμήθηκε την αλληλουχία γεγονότων που επέτρεψε στον Χάρι Κέιν να εξελιχτεί σε έναν φορ κορυφαίου επιπέδου.

Έχοντας μετρήσει λιγοστές συμμετοχές με την πρώτη ομάδα αλλά και δανεισμούς σε Λέιτον Όριεντ, Μίλγουολ, Νόριτς και Λέστερ, ο Χάρι Κέιν δυσκολευόταν να βρει χώρο για να εξελιχτεί στην Τότεναμ τα πρώτα χρόνια της καριέρας του. Εντέλει, το γεγονός που θα του επέτρεπε να γίνει ένας από τους καλύτερους επιθετικούς στον κόσμο, αφορούσε έναν άλλον ποδοσφαιριστή, που δεν έπαιζε καν στους Spurs...

Σε συνέντευξή του, ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, υπό τις οδηγίες του οποίου ξεπετάχτηκε ο Κέιν, αποκάλυψε πως το σημείο καμπής ήταν η αδυναμία των Λονδρέζων να αποκτήσουν τον Ντάνι Γουέλμπεκ στο φινάλε της μεταγραφής περιόδου το καλοκαίρι του 2014! Σύμφωνα με τον Αργεντινό, η Τότεναμ και η Άρσεναλ είχαν κάνει πρόταση στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον νυν ποδοσφαιριστή της Μπράιτον, όταν ένας τραυματισμός του Ολιβιέ Ζιρού ανάγκασε τους Κανονιέρηδες να ανεβάσουν την προσφορά τους προκειμένου να καλύψουν άμεσα το κενό που θα άφηνε η απουσία του Γάλλου.

Κάπως έτσι, η επίθεση της Τότεναμ δεν ενισχύθηκε και ο 21χρονος τότε Κέιν, που μετρούσε μέχρι εκείνη τη στιγμή πέντε γκολ σε 26 συμμετοχές με την λονδρέζικη ομάδα, βρήκε τον χώρο που έψαχνε και αξιοποίησε την εμπιστοσύνη που του έδειξε ο Ποτσετίνο, σκοράροντας 31 φορές σε 51 αγώνες! Κι αυτή, φυσικά, ήταν μόλις η αρχή...