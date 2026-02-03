Γκουαρδιόλα: Το τρολάρισμα για τις δαπάνες της Μάντσεστερ Σίτι
Ο Πεπ Γκουαρδιόλα σχολίασε με χιουμοριστικό τρόπο την θέση που κατέχει η Μάντσεστερ Σίτι στη λίστα με την καθαρή δαπάνη από τις μεταγραφές, λέγοντας πως...είναι λίγο γκρινιάρης που ο σύλλογος... δεν ξοδεύει περισσότερα.
Ο Καταλανός τεχνικός στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αυριανού παιχνιδιού κόντρα στη Νιούκαστλ για το League Cup, δήλωσε αστειευόμενος: «Είμαι λίγο εκνευρισμένος και λυπημένος, γιατί στο καθαρό ισοζύγιο μεταγραφών τα τελευταία πέντε χρόνια, είμαστε έβδομοι στην Premier League. Θέλω να είμαστε πρώτοι, δεν καταλαβαίνω γιατί ο σύλλογος δεν ξοδεύει περισσότερα, είμαι λίγο γκρινιάρης μαζί τους.
Όμως, όπως κερδίζαμε στο παρελθόν επειδή ξοδεύαμε πολλά, έτσι τώρα έξι ομάδες είναι αυτές που πρέπει να κατακτούν Premier League, Champions League και FA Cup, γιατί ξόδεψαν περισσότερα τα τελευταία πέντε χρόνια. Αυτά είναι γεγονότα. Δεν είναι άποψη.
Μπορείς να πεις μια άποψη, όπως αν παίξαμε καλά ή άσχημα απέναντι στην Τότεναμ, μπορούμε να συμφωνήσουμε ή να διαφωνήσουμε. Αλλά αυτά είναι γεγονότα. Καλή τύχη στις έξι ομάδες που βρίσκονται μπροστά μας. Πάμε, περιμένω, καλή ατάκα ε;».
Οι Citizens ξόδεψαν τα περισσότερα χρήματα στο μεταγραφικό παράθυρο του Ιανουαρίου στο αγγλικό πρωτάθλημα για δεύτερη χρονιά, με τις προσθήκες των Σεμένιο και Γκουέχι να αγγίζουν συνολικά τα 84 εκατομμύρια λίρες.
Οι ομάδες με την καθαρή δαπάνη τα τελευταία πέντε χρόνια σύμφωνα με το Transfermarkt
|Ομάδα
|Καθαρή Δαπάνη (εκατ. €)
|Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
|768,1
|Άρσεναλ
|768,1
|Τσέλσι
|755,2
|Τότεναμ
|665,8
|Νιούκαστλ
|491,8
|Λίβερπουλ
|487,2
|Μάντσεστερ Σίτι
|459,4
Pep Guardiola has been facing the media ahead of Man City's Carabao Cup semi-final second leg with Newcastle.— BBC Sport Manchester (@BBCRMsport) February 3, 2026
🔵 Net spend
🔵 Second half issues
🔵 Kalvin Phillips
Read more: https://t.co/9ne3OSNmmh#ManCity #MCFC #bbcfootball pic.twitter.com/AAY9IA9Msj
