Η Λάτσιο αποχαιρέτησε τον Χρήστο Μανδά με ένα βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του και από κάτω σχολίασε ο Πέδρο.

Ο Χρήστος Μανδάς είναι το πρόσωπο της επικαιρότητας στην Αγγλία καθώς η Μπόρνμουθ ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του με τη μορφή δανεισμού από τη Λάτσιο και με υποχρεωτική οψιόν για το καλοκαίρι.

Ο Τίαγκο Πίντο αποθέωσε τον Έλληνα κίπερ στην παρουσίαση του και ο ιταλικός σύλλογος με τη σειρά του, τον αποχαιρέτησε με ένα βίντεο γεμάτο με τις καλύτερες στιγμές του, δείχνοντας παράλληλα γιατί το ποσό θα φτάσει πάνω από τα 23 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα οι Ιταλοί έγραψαν στα ελληνικά: «Ευχαριστώ για όλα, Χρήστος» και από κάτω σχολίασε μεταξύ άλλων ο Πέδρο, δείχνοντας την εκτίμηση του για τον Έλληνα πορτιέρε, λέγοντας: «Τι παίκτης. Καλή επιτυχία φίλε μου».