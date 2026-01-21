Άντρας βάζει φωτιά στο άγαλμα του Ρονάλντο στη Πορτογαλία (vid)

Ένας άνδρας επιχείρησε να καταστρέψει το άγαλμα του Κριστιάνο Ρονάλντο, το οποίο βρίσκεται στη Μαδέρα της Πορτογαλίας, βάζοντας του φωτιά.

Ένα παράξενο και περίεργο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (20/01) στο νησί Μαδέρα της Πορτογαλίας, αφότου ένα άγαλμα του Κριστιάνο Ρονάλντο πυρπολήθηκε σκόπιμα, με τον ίδιο το δράστη να δημοσιεύει το βίντεο στο διαδίκτυο.

Η πράξη έλαβε χώρα έξω από το «Μουσείο CR7», που βρίσκεται στη πρωτεύουσα του νησιού και γενέτειρα του Ρονάλντο, Φουντσάλ και τον χώρο, ο οποίος είναι αφιερωμένος στον εορτασμό της καριέρας του ποδοσφαιριστή.

Πιο συγκεκριμένα το εν λόγω βίντεο δείχνει έναν νεαρό άνδρα να βιντεοσκοπεί τον εαυτό του να περιχύνει το χάλκινο άγαλμα του 40χρόνου επιθετικού με ένα εύφλεκτο υγρό πριν του βάλει φωτιά, στέλνοντας τις φλόγες σε όλο το γλυπτό.

Καθώς η φωτιά ξέσπασε, το άτομο υποχώρησε και άρχισε να χορεύει με δυνατή ραπ μουσική που έπαιζε από ένα φορητό ηχείο που είχε φέρει μαζί του. Το βίντεο, που όπως είναι λογικό έγινε αμέσως Viral, δείχνει τις φλόγες να τυλίγουν για λίγο μεγάλο μέρος του αγάλματος προτού σβήσουν.

Instagram user 'zaino.tcc.filipe' filmed himself setting fire to Cristiano Ronaldo's statue outside the CR7 Museum in Funchal.



Madeira's PSP (Public Security Police) says it is "trying to identify the perpetrator of the crime of damage." pic.twitter.com/A1GIuMszpQ — foot.mundo (@_footmundo) January 20, 2026

Το βίντεο δημοσιεύτηκε στο Instagram από έναν λογαριασμό με περίπου 1.000 ακολούθους, μαζί με μια αινιγματική λεζάντα που έγραφε: «Αυτή είναι η τελευταία προειδοποίηση του Θεού», με το κίνητρο πίσω από αυτήν την ενέργεια να παραμένει ασαφές.

Η τοπική αστυνομία της περιοχής επιβεβαίωσε ότι ο ύποπτος έχει ήδη ταυτοποιηθεί και είναι γνωστός στις αρχές λόγω παρόμοιων προηγούμενων περιστατικών που είχε διαπράξει στο παρελθόν, αν και δεν έχει ακόμη συλληφθεί.

Δεν είναι ακόμη σαφές εάν το άγαλμα υπέστη μόνιμες ζημιές. Ενώ η φωτιά αρχικά εξαπλώθηκε σε μεγάλο μέρος του γλυπτού, φάνηκε να σβήνει σχετικά γρήγορα, χωρίς να παθαίνει κάποια τεράστια ζημία.

Η αντίδραση στο διαδίκτυο ήταν άμεση και συντριπτικά αρνητική. Πολλοί οπαδοί του ποδοσφαιριστή καταδίκασαν την πράξη αυτή ως «άσκοπη και ασεβής», με σχόλια που κυμαίνονταν από θυμό έως ανησυχία για την ψυχική κατάσταση του ατόμου.

Το άγαλμα, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αξιοθέατα έξω από το Μουσείο, δεν έχει μείνει ποτέ χωρίς προσοχή. Αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2014, πυροδοτώντας αμέσως συζητήσεις για τις υπερβολικές αναλογίες του και την αντιληπτή έλλειψη ομοιότητας με τον ίδιο τον παίκτη.

Cristiano Ronaldo's statue was unveiled in Madeira today. It's... well, look at it. pic.twitter.com/wABk4gf2hT — Alexandre Queirós (@alexqueiros) December 21, 2014

Το 2016, το άγαλμα βανδαλίστηκε από οπαδούς του Λιονέλ Μέσι, οι οποίοι έγραψαν με σπρέι το όνομα και τον αριθμό της φανέλας του, όταν ο Αργεντίνος ήρθε δεύτερος, πίσω από τον Ρονάλντο, στην κατάταξη για την Χρυσή Μπάλα.

Παρά τις αντιπαραθέσεις, ο ίδιος ο Ρονάλντο έχει μιλήσει με υπερηφάνεια για το μνημείο στο παρελθόν, αποκαλώντας τα αποκαλυπτήρια του μια «πολύ ξεχωριστή στιγμή για τον ίδιο και την καριέρα του».