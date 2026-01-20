Ο Μπάμπης Κωστούλας έκανε ανάρτηση σχετικά την γκολάρα που πέτυχε κόντρα στην Μπόρνμουθ και στα σχόλια έγινε... χαμός από πρώην συμπαίκτες του και όχι μόνο.

Η Αγγλία και ολόκληρη Ευρώπη ξύπνησε βλέποντας την γκολάρα του Μπάμπη Κωστούλα κόντρα στην Μπόρνμουθ, η οποία έχει κάνει τον γύρο του πλανήτη και με το οποίο η Μπράιτον πήρε την ισοπαλία στο παιχνίδι.

Ο 19χρονος φορ έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον και όπως είναι λογικό, οι κινήσεις αγάπης προς το πρόσωπο είναι δεκάδες. Το ίδιο συνέβη και στην ανάρτηση που έκανε για την γκολάρα που έβαλε, όπου μεταξύ άλλων σχολίασαν δύο πρώην συμπαίκτες του.

Από τη μία ο Χρήστος Μουζακίτης είπε χαρακτηριστικά: «μία μέρα στην δουλειά» ενώ ο Κωνσταντής Τζολάκης έπαθε αυτό που έγινε σε όλους μας: «Ξυπνάω και τι να δω; Το καλύτερο γκολ της αγωνιστικής». Από την άλλη ο άλλοτε επιθετικός του Αχμέντ Χασάν άφησε επίσης το σχόλιο του με emoji αγάπης και παλαμάκια.

Τέλος, η διάσημη σελίδα «433» με εκατομμύρια ακόλουθους στα social media σχολίασε «Puskas» εννοώντας ότι αυτό το γκολ θα πρέπει να μπει στη λίστα με τα κορυφαία της χρονιάς όταν θα πρέπει να απονεμηθεί το ομώνυμο βραβείο.