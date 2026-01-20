Έσταξε... μέλι ο προπονητής της Μπράιτον για την γκολάρα του Κωστούλα

Ειδική αναφορά στο απίθανο γκολ του Μπάμπη Κωστούλα έκαναν μέσα από τις δηλώσεις του, ο προπονητής της Μπράιτον, Φαμπιάν Χιούρτζελερ.

Ελληνική υπογραφή είχε ο βαθμός της ισοπαλίας της Μπράιτον κόντρα στην Μπόρνμουθ (στην οποία πλησιάζει ο Μανδάς ) καθώς ο Μπάμπης Κωστούλας με ένα εντυπωσιακό ανάποδο ψαλίδι ισοφάρισα στις καθυστερήσεις για το φινάλε του ματς.

Όπως είναι λογικό, όλη η Premier League υποκλίθηκε στο εντυπωσιακό τέρμα που πέτυχε και δεν θα μπορούσαν να μείνουν έξω από αυτό, ο προπονητής των «γλάρων», Φαμπιάν Χιούρτζελερ και ο αρχηγός της ομάδας, Λιούις Ντανκ .

Αμφότεροι έσταξαν... μέλι για τον 19χρονο φορ και στάθηκαν στο ταλέντο που έχει ο Έλληνας ποδοσφαιριστής για να πετυχαίνει τέτοια γκολ με τον κόουτς της ομάδας να παραδέχεται: