Έσταξε... μέλι ο προπονητής της Μπράιτον για την γκολάρα του Κωστούλα
Ελληνική υπογραφή είχε ο βαθμός της ισοπαλίας της Μπράιτον κόντρα στην Μπόρνμουθ (στην οποία πλησιάζει ο Μανδάς) καθώς ο Μπάμπης Κωστούλας με ένα εντυπωσιακό ανάποδο ψαλίδι ισοφάρισα στις καθυστερήσεις για το φινάλε του ματς.
Όπως είναι λογικό, όλη η Premier League υποκλίθηκε στο εντυπωσιακό τέρμα που πέτυχε και δεν θα μπορούσαν να μείνουν έξω από αυτό, ο προπονητής των «γλάρων», Φαμπιάν Χιούρτζελερ και ο αρχηγός της ομάδας, Λιούις Ντανκ.
Αμφότεροι έσταξαν... μέλι για τον 19χρονο φορ και στάθηκαν στο ταλέντο που έχει ο Έλληνας ποδοσφαιριστής για να πετυχαίνει τέτοια γκολ με τον κόουτς της ομάδας να παραδέχεται:
«Δεν είναι ότι του πετάμε την μπάλα 20 φορές έτσι και πρέπει να τελειώσει τη φάση με αυτόν τον τρόπο! Προσπαθούμε να δουλεύουμε σε πιο σοβαρά πράγματα από αυτό, όμως ο Μπάμπης έχει την ικανότητα να κάνει τέτοια πράγματα. Το γνωρίζουμε, αλλά το θέμα είναι να κάνει σωστά και τα υπόλοιπα, όπως το κοντρόλ της μπάλας και η αμυντική δουλειά».
