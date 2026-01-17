Σαν σήμερα ο Κετσπάγια σκόραρε στο 90', πέταξε τη φανέλα, έσπασε πινακίδες, τσακώθηκε με τους συμπαίκτες του σε λιγότερο από 20''

Πέρασαν 28 χρόνια από τη μέρα που ο Τιμούρ Κετσπάγια κατάφερε σε 20" να προσφέρει ένα από τα viral βίντεο της Premier League μέχρι και σήμερα.

Ο Τιμούρ Κετσπάγια είναι γνωστός στο ελληνικό ποδόσφαιρο από την παρουσία του ως παίκτης της ΑΕΚ και ως προπονητής τόσο στην Ένωση όσο και στον Ολυμπιακό ενώ πλέον βρίσκεται στον πάγκο της Ανόρθωσης.

Στην ποδοσφαιρική του καριέρα έκανε μία μεγάλη πορεία τόσο στα ελληνικά όσο και στα ευρωπαϊκά γήπεδα καθώς φόρεσε για τρία χρόνια τη φανέλα της Νιούκαστλ και για έναν χρόνο εκείνη της Γουλβς, παίζοντας πάνω από 75 παιχνίδια στην Premier League.

Μία από τις συμμετοχές που έχουν μείνει στην ιστορία της διοργάνωσης είναι αυτή μία μέρα σαν σήμερα στις 17 Ιανουαρίου του 1998. Τότε η Νιούκαστλ φιλοξένησε την Μπόλτον για την 23η αγωνιστική του πρωταθλήματος και ο Γεωργιανός φορ ήταν ο άνθρωπος που χάρισε τη νίκη στις «καρακάξες» μετά από οκτώ ματς χωρίς τρίποντο.

Με αυτό το γκολ ήρθε και ένα ξέσπασμα άνευ προηγουμένου από τον παλαίμαχο φορ καθώς έβγαλε τη φανέλα του, την πέταξε στο κοινό, πήγε να βγάλει τα παπούτσια του, σχεδόν... έσπασε τις διαφημιστικές πινακίδες με κλωτσιές και τσακώθηκε με τους συμπαίκτες του.

Όλα αυτά πρόλαβαν να γίνουν σε διάστημα 20 δευτερολέπτων (!), κάνοντας το συγκεκριμένο βίντεο να είναι viral μέχρι και σήμερα.