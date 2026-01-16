Ο τεχνικός της Λίβερπουλ σε δηλώσεις που παραχώρησε μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Μοχάμεντ Σαλάχ, λέγοντας πως είναι χαρούμενος με την επερχόμενη επιστροφή του Αιγύπτιου.

Η επιστροφή του Μοχάμεντ Σαλάχ στην... καθημερινότητα της Λίβερπουλ πλησιάζει, καθώς ο Αιγύπτιος έχει μπροστά του τον αυριανό (17/1) μικρό τελικό του Κόπα Άφρικα απέναντι στη Νιγηρία.

Ο «Φαραώ» θα προσπαθήσει παρά την πίκρα του αποκλεισμού από τον τελικό να χαρίσει στην πατρίδα του την 3η θέση στο τουρνουά, και έπειτα θα ετοιμάσει βαλίτσες για το Νησί και την επανασύνδεσή του με τον Άρνε Σλοτ και τους συμπαίκτες του.

Στο πλαίσιο του αγώνα των ''Reds'' με την Μπέρνλι (17/1, 17:00), ο Ολλανδός τεχνικός σχολίασε την επικείμενη επιστροφή του 33χρονου winger, μιλώντας με τα καλύτερα λόγια για εκείνον. Θέλοντας να... ελαφρύνει το κλίμα και να αφήσει πίσω τα όσα συνέβησαν τον Δεκέμβριο, ο Σλοτ έσταξε μέλι για τον Σαλάχ, τονίζοντας πόσο χαρούμενος είναι που θα τον δει ξανά.

«Πρέπει να παίξει άλλο ένα μεγάλο παιχνίδι για την Αίγυπτο το Σάββατο και μετά θα επιστρέψει. Χαίρομαι που έρχεται. Ο Μο ήταν τόσο σημαντικός για αυτόν τον σύλλογο και για μένα. Χαίρομαι που θα επιστρέψει. Ακόμα κι αν είχα 15 επιθετικούς, θα ήμουν χαρούμενος, αλλά αυτή δεν είναι η τρέχουσα κατάστασή μας.», είπε, αφήνοντας στο φινάλε την πικρία του για τους τραυματισμούς.