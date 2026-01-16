Δημοσιεύματα από την Αγγλία φέρνουν στο προσκήνιο τα... παιχνίδια Lego και τη σχέση που έχουν με τις μεθόδους του Λίαμ Ροσένιορ και τη νέα του δουλειά στην Τσέλσι.

Ο Λίαμ Ροσένιορ είναι εδώ και 10 ημέρες ο νέος τεχνικός της Τσέλσι, μετά την κοινή απόφαση διοίκησης και Έντσο Μαρέσκα να τερματίσουν τη συνεργασία τους για το καλό του συλλόγου.

Στα 41 του χρόνια ο Άγγλος προπονητής ανέλαβε μια αρκετά δύσκολη αποστολή σε έναν από τους πιο «καυτούς» πάγκους της Premier League, έχοντας μέχρι στιγμής ξεκινήσει... μέτρια, με μια νίκη (1-5 επί της Τσάρλτον) και μια ήττα στον ημιτελικό του EFL Cup στο Λονδρέζικο ντέρμπι με την Άρσεναλ (2-3). Ωστόσο, ο πρώην κόουτς του Στρασβούργου φαίνεται πως έχει ιδιαίτερες τακτικές, που δεν σχετίζονται τόσο με το αγωνιστικό κομμάτι.

Ορισμένα δημοσιεύματα στην Αγγλία, έφεραν στο προσκήνιο παλαιότερα λόγια του Ροσένιορ, αναφορικά με τα «πιστεύω» του για το πως ένα γκρουπ ποδοσφαιριστών μπορεί πραγματικά να γίνει σύνολο, ομάδα. Πίσω στο 2024, ο Βρετανός είχε αναφέρει στο Coaches Voice πως τα... Lego παίζουν ρόλο στη σύσφιξη σχέσεων της ομάδας του.

«Για μήνες, δούλευα πάνω στην αμυντική σταθερότητα. Ποτέ δεν ξέχασα το γεγονός ότι ήμασταν πρώτα μια ομάδα ανθρώπων και μόνο μετά μια ομάδα ποδοσφαιριστών. Χτίσαμε μια εργασιακή κουλτούρα που δημιούργησε φιλίες ζωής. Μερικές φορές οι παίκτες έρχονταν στην προπόνηση, αλλά διοργανώναμε έναν διαγωνισμό κατασκευής Lego. Το να είμαστε μαζί είναι εξίσου σημαντικό με την προπόνηση στο γήπεδο».

Δεν είναι απίθανο λοιπόν ο νέος προπονητής των «μπλε» να εφαρμόσει κάτι αντίστοιχο και στη νέα του δουλειά, προκειμένου οι παίκτες του να «δέσουν» ακόμη περισσότερο, ενόψει της απαιτητικής συνέχειας.