Γουέστ Χαμ: Μείωση 50% στους μισθούς παικτών σε περίπτωση υποβιβασμού
Η Γουεστ Χαμ βρίσκεται στην επικίνδυνη ζώνη του υποβιβασμού με ένα σερί αρνητικών αποτελεσμάτων, γεγονός που φέρνει την ομάδα σε εξαιρετικά δύσκολη θέση.
Σύμφωνα με το «Atheltic», οι Hummers έχουν συμπεριλάβει στα συμβόλαια των παικτών την ρήτρα μείωσης των μισθών έως 50% σε περίπτωση που η ομάδα υποβιβαστεί στην Championship. Σε μια τέτοια περίπτωση, η Γουεστ Χαμ θα έρθει αντιμέτωπη με απώλεια που θα αγγίζει το 75% στα οικονομικά έσοδά της. Η ομάδα δεν έχει αγωνιστεί στην Championship από τη σεζόν 2011-2012, μετά τον υποβιβασμό της την προηγούμενη χρονιά υπό την καθοδήγηση του Άβραμ Γκραντ.
Το σύνολο του Εσπίριτο Σάντο βρίσκεται στην 18η θέση και μετράει 13 ήττες σε 21 παιχνίδια ενώ η τελευταία τους νίκη ήταν στις 8 Νοεμβρίου κόντρα στην Μπέρνλι. Παρόλο που η κακή πορεία της ομάδας έχει φέρει κριτική στον προπονητή, ο Εσπίριτο Σάντο διατηρεί την πίστη ότι μπορούν να εξασφαλίσουν την παραμονή τους στην πρώτη κατηγορία για ακόμα μία σεζόν: «Δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα. Πρέπει να συνεχίσουμε να πιστεύουμε, να δουλεύουμε σκληρά. Οι παίκτες μου δίνουν αυτοπεποίθηση ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, δουλεύουν σκληρά. Έχουμε παίκτες που προστίθενται στην ομάδα, αλλά εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε ενίσχυση. Θα ανασυνταχθούμε και θα συνεχίσουμε».
West Ham United’s first-team squad have 50 per cent salary reduction clauses in their contracts in the event of relegation to the Championship.— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) January 13, 2026
