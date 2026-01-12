Σύμφωνα με νέο δημοσίευμα ο Μάικλ Κάρικ θα αναλάβει την θέση του προπονητή στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μέχρι το τέλος της σεζόν.

Νέα ανατροπή δεδομένων είχαμε στην υπόθεση προπονητής στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Μετά την απομάκρυνση του Ρούμπεν Αμορίμ από τον πάγκο των «κόκκινων διαβόλων» είχαν φουντώσει οι φήμες για την επιστροφή του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ στον σύλλογο για πρώτη φορά μετά το 2021.

Όμως ένα νέο δημοσίευμα της έγκυρη εφημερίδας «The Athletic» ανατρέπει τα όσα ήδη γνωρίζαμε, αναφέροντας πως ο Μάικλ Κάρικ βρίσκεται στην «Pole Position» για να αναλάβει προσωρινός προπονητής.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Κάρικ αναδείχθηκε ως ο επικρατέστερος υποψήφιος, έπειτα από συνομιλίες που είχε τόσο ο ίδιος όσο και ο Σόλσκιερ με ανώτερα στελέχη του συλλόγου. Ο Ντάρεν Φλέτσερ, ο οποίος βρέθηκε στο πάγκο της ομάδας μετά την απόλυση του Πορτογάλου, είναι πιθανό να παραμείνει στο πλευρό του Κάρικ ως βοηθός.

Michael Carrick has moved into pole position for the role as Manchester United’s interim head coach until the end of the season.



Carrick has emerged as the leading candidate after he and Ole Gunnar Solskjaer held face-to-face talks with club executives.



Manchester United insist… pic.twitter.com/zKaMHvcOkH — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) January 12, 2026

Βέβαια η Γιουνάιτεντ επιμένει ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη κάποια οριστική απόφαση, με την επίσημη ανακοίνωση πάντως να αναμένεται να βγει μέσα στις επόμενες 48 ώρες. Ο διευθυντής ποδοσφαίρου του συλλόγου, Τζέισον Γουίλκοξ και ο διευθύνων σύμβουλος Ομάρ Μπεράντα ηγήθηκαν της διαδικασίας για τον διορισμό ενός προσωρινού τεχνικού, αφότου πήραν την έγκριση από τον Σερ Τζιμ Ράτκλιφ και την οικογένεια Γκλέιζερ.

Ο 44χρονος πλεόν Κάρικ είχε μια προσωρινή θητεία τριών μηνών στην προπονητική ομάδα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά την αποχώρηση του Σόλσκιερ το 2021, προτού αναλάβει ο Ράνγκνικ. Ο πρώην μέσος πέρασε 12 χρόνια στην ομάδα ως παίκτης μεταξύ του 2006 και του 2018, κατακτώντας μεταξύ άλλων πέντε πρωταθλήματα Αγγλίας και ένα Champions League, ενώ έχει μείνει εκτός προπονητικής ομάδας από το καλοκαίρι, όταν και απολύθηκε από το πάγκο της Μίντλεσμπρο, η οποία αγωνίζεται στην δεύτερη κατηγορία.