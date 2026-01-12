Ο 18χρονος Σέι Λέισι ζήτησε συγγνώμη για τον τρόπο που αποβλήθηκε στο ντεμπούτο του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απέναντι στην Μπράιτον.

Ένα ντεμπούτο που σίγουρα θέλει να ξεχάσει είχε ο Σέι Λέισι στο «Ολντ Τράφορντ». Ο 18χρονος εξτρέμ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα των ακαδημιών του συλλόγου τα τελευταία χρόνια, αποβλήθηκε μόλις 27 λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, στο παιχνίδι του Κυπέλλου απέναντι στην Μπράιτον.

Ο υπηρεσιακός τεχνικός των Κόκκινων Διαβόλων, Ντάρεν Φλέτσερ, έριξε τον Λέισι στο ματς στο 62ο λεπτό, με τη Γιουνάιτεντ να βρίσκεται πίσω στο σκορ, αντικαθιστώντας τον Μέισον Μάουντ. Ο νεαρός μπήκε μεν φορτσάτος, όμως η υπερβολική ένταση που έβγαλε τού κόστισε ακριβά. Στο 87’ δέχθηκε την πρώτη κίτρινη κάρτα για το μαρκάρισμα πάνω στον Μπράιαν Γκρούντα και μόλις δύο λεπτά αργότερα αποβλήθηκε, όταν διαμαρτυρήθηκε έντονα σε σφύριγμα του διαιτητή χτυπώντας μάλιστα την μπάλα στο έδαφος.

Ο Λέισι αποχώρησε εμφανώς συντετριμμένος προς τα αποδυτήρια, με τον κόσμο, πάντως να τον χειροκροτεί. Λίγες ώρες αργότερα, μέσω ανάρτησής του στα social media, ο ίδιος ζήτησε συγγνώμη από συμπαίκτες, προπονητικό επιτελείο και φιλάθλους, παραδεχόμενος ότι επέτρεψε στα έντονα συναισθήματά του να τον παρασύρουν.

Αναλυτικά όσα έγραψε

«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από όλους τους συμπαίκτες μου, το προσωπικό και τους φιλάθλους. Τους απογοήτευσα όλους απόψε. Δεν έπρεπε να αφήσω τα συναισθήματά μου να με παρασύρουν. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να το διορθώσω»