Λίβερπουλ: Χάνει τον Μπράντλεϊ για το υπόλοιπο της σεζόν!

Μανώλης Μακρόπουλος
ΜΠΡΑΝΤΛΕΙ
Όπως ενημέρωσαν οι πρωταθλητές Αγγλίας, ο 22χρονος θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου μετά τον τραυματισμό στο γόνατο και θα μείνει εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν.

Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι των ανθρώπων της Λίβερπουλ, αναφορικά με τον τραυματισμό που υπέστη ο Κόνορ Μπράντλεϊ στο ντέρμπι της περασμένης Πέμπτης (8/1) με την Άρσεναλ.

Οι πρωταθλητές Αγγλίας μπορεί να έφυγαν «αλώβητοι» από το Έμιρειτς, αφού δεν υπήρξε σκορ στο παιχνίδι (0-0), ωστόσο είδαν τον 22 ετών δεξιό μπακ να αποχωρεί με φορείο από το χορτάρι, προκαλώντας τεράστια ανησυχία.

Αυτή (σσ η ανησυχία) δυστυχώς επιβεβαιώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (11/1), καθώς ο σύλλογος από το Μερσεϊσάιντ ενημέρωσε πως ο ποδοσφαιριστής θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου τις επόμενες ώρες, ώστε να αποκατασταθεί η ζημιά στο στους συνδέσμους και τα οστά του γονάτου του.

 

Έτσι, ο ίδιος πρόκειται να χάσει το υπόλοιπο της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου και ο Άρνε Σλοτ τον παίκτη των 21 συμμετοχών (2 ασίστ) σε όλες τις διοργανώσεις μέχρι στιγμής.

     

