Μετά την προσθήκη του Σεμένιο, ο Πεπ Γκουαρδιόλα έσπασε κάθε ρεκόρ ξεπερνώντας τα 2 δισ. ευρώ σε μεταγραφές με τη Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα έχει κατακτήσει τα πάντα με τη Μάντσεστερ Σίτι από τον Ιούλιο του 2016. Στη σχεδόν δεκαετία που βρίσκεται στον πάγκο των Citizens, ο Ισπανός τεχνικός έχει ολοκληρώσει μερικές από τις ακριβότερες μεταγραφές στην Premier League, φτιάχνοντας ένα ρόστερ από... χρυσάφι, με τον ίδιο να έχει κάνει ρεκόρ σε αγορές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Transfermarkt, μετά την απόκτηση του Αντουάν Σεμένιο από την Μπόρνμουθ αντί 72 εκατ. ευρώ, ο Γκουαρδιόλα έσπασε το φράγμα των 2 δισ. ευρώ σε μεταγραφές μόνο με τη Μάντσεστερ Σίτι! Από την άφιξή του στο «Έτιχαντ», έχει δαπανήσει συνολικά 2,03 δισ. ευρώ για την απόκτηση 66 ποδοσφαιριστών.

Οι προπονητές που έκαναν τα περισσότερα έξοδα από το 2016

• Πεπ Γκουαρδιόλα - 2,03 δισ. €

• Ντιέγκο Σιμεόνε - 1,217 δισ. €

• Αντόνιο Κόντε-1,188 δισ. €

• Τόμας Τούχελ - 1,166 δισ. €

• Μασιμιλιάνο Αλέγκρι - 1,162 δισ. €

• Ουνάι Έμερι - 1,113 δισ. €

• Μικέλ Αρτέτα - 1,086 δισ. €

• Έρικ τεν Χαγκ - 1,073 δισ. €

• Έντι Χάου - 1,008 δισ. €

• Νούνο Εσπίριτο Σάντο - 985 εκατ. €

Συνολικά στην καριέρα του, σε Μπαρτσελόνα, Μπάγερν και Σίτι, ο Πεπ έχει φτάσει τα 2,58 δισ. ευρώ σε μεταγραφές, περισσότερα από κάθε άλλο προπονητή στην ιστορία. Ακολουθούν οι Μουρίνιο (1,72 δισ.), που έχει βρεθεί εκτός 10άδας την τελευταία δεκαετία, ο Αλέγκρι (1,6 δισ.), ο Αντσελότι (1,56 δισ.) και ο «Τσόλο» Σιμεόνε (1,55 δισ.).

Το top-5 των ακριβότερων παικτών του

1. Τζακ Γκρίλις - 117,5 εκατ. €

2. Γιόσκο Γκβάρντιολ - 90 εκατ. €

3. Ομάρ Μαρμούς - 75 εκατ. €

4. Αντουάν Σεμένιο - 72 εκατ. €

5. Ρούμπεν Ντίας- 71,6 εκατ. €

Ο ίδιος ο Πεπ πάντως, κλήθηκε πρόσφατα να τοποθετηθεί για άλλη μια φορά πάνω στο θέμα των μεταγραφών και της κριτικής που δέχεται η Μάντσεστερ Σίτι για τα χρήματα που δαπανά. Σε ερώτηση για το αν ο Αντουάν Σεμένιο θα είναι η τελευταία κίνηση της ομάδας στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, ο Ισπανός κόουτς με μία δόση ειρωνείας απάντησε χαρακτηριστικά:

«Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Θέλω απλώς να πω στον φίλο μου τον Μικέλ Αρτέτα ότι αν κατακτήσει την Premier League, θα είναι μόνο λόγω των χρημάτων κι όχι λόγω της δουλειάς. Το ίδιο και η Λίβερπουλ. Αν ο Άρνε Σλοτ κερδίσει ξανά τον τίτλο, θα είναι επειδή ξόδεψε πολλά χρήματα, σωστά;».

