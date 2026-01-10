«Έκρηξη» από τον Σον Ντάις: «Θα μπορούσα να τους είχα βγάλει όλους στο ημίχρονο, πρέπει να κοιταχτούν στον καθρέφτη»

Ο Σον Ντάις έδειξε την απογοήτευση του για τον αποκλεισμό από τη Ρέξαμ και έστειλε... πυρά προς κάθε κατεύθυνση.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ γνώρισε τον πρόωρο αποκλεισμό από το FA Cup καθώς ηττήθηκε στα πέναλτι από τη Ρέξαμ έπειτα από ένα τρελό παιχνίδι με συνεχή ανατροπές και τελικό σκορ 3-3.

Ο Σον Ντάις ήταν σε έξαλλη κατάσταση μετά τον αγώνα και δεν δίστασε να «επιτεθεί» μέσα από τις δηλώσεις του προς τους ποδοσφαιριστές του για την εμφάνιση στο συγκεκριμένο ματς.

Αναλυτικά:

«Το πρώτο ημίχρονο ήταν εντελώς απαράδεκτο. Το ξεκαθάρισα στους παίκτες και υπάρχουν συγκεκριμένα άτομα που το γνωρίζουν πολύ καλά. Πρέπει να κοιταχτούν στον καθρέφτη.

Όμως αυτή είναι η ιδιαιτερότητα του ποδοσφαίρου. Κάποιοι παίκτες που μπήκαν στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πραγματικά υπόδειγμα και ξαφνικά αρχίσαμε να δείχνουμε σαν ομάδα της Premier League.

Δεν μπορείς να εμφανίζεσαι έτσι στο πρώτο ημίχρονο, είναι εντελώς απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο για μένα, αλλά τους είπα ότι είναι απαράδεκτο και για το έμβλημα της ομάδας.

Όλοι έρχονται και μου χτυπούν την πόρτα λέγοντας “γιατί δεν παίζω;”. Λοιπόν, οι αποδείξεις είναι ξεκάθαρες για κάποιους, όχι για όλους.

Θα μπορούσα να τους είχα βγάλει όλους στο ημίχρονο. Ο ρυθμός και η νοοτροπία να διεκδικήσουμε το παιχνίδι έλειπαν εντελώς στο πρώτο ημίχρονο. Ήμασταν αργοί, προβλέψιμοι, παρότι έχουμε δουλέψει πολύ σε αυτά.

Ουσιαστικά δεν υπήρχε καμία πρόθεση, καμία πραγματική επιθυμία να γίνει η διαφορά. Στο δεύτερο ημίχρονο, οι αλλαγές ήταν εξαιρετικές.

Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές. Έδειξαν ποιοι είναι και δεν πρόκειται να μου ξαναχτυπήσουν την πόρτα λέγοντας “γιατί δεν παίζω;”. Αυτό είναι σίγουρο, για εκείνη την ομάδα του πρώτου ημιχρόνου. Ήταν σαν να μην εμφανίστηκαν καν».