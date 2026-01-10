«Όπως καταλαβαίνω, μου έχουν μείνει λίγες μέρες ζωής»: Το μήνυμα του 33χρονου πρώην ποδοσφαιριστή της Τσέλσι που συγκλονίζει

Ο Λαμίσα Μουσόντα, άλλοτε παίκτης της Τσέλσι, αποκάλυψε πως του απομένουν λίγες ημέρες ζωής και τόνισε ότι θα παλέψει μέχρι τέλους με την ασθένειά του.

Μια ιδιαίτερα στενάχωρη είδηση κάνει τον γύρο του ποδοσφαιρικού κόσμου στην Αγγλία τις τελευταίες ώρες, με τον πρώην ποδοσφαιριστή των ακαδημιών της Τσέλσι, Λαμίσα Μουσόντα, να αποκαλύπτει πως του απομένουν μόνο λίγες ημέρες ζωής! Ο 33χρονος Βέλγος, μέσα από ανάρτησή του στα social media, γνωστοποίησε ότι τα τελευταία δύο χρόνια δίνει μάχη με μια ανίατη ασθένεια, η οποία πλέον έχει φτάσει στο τελευταίο σταδιο.

Στο συγκλονιστικό μήνυμά του, ο Μουσόντα ανέφερε πως, παρότι αντιλαμβάνεται ότι ο χρόνος του τελειώνει, νιώθει ευγνωμοσύνη για τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα του και τις αναμνήσεις που θα κρατήσει για πάντα. Τόνισε πως δεν πρόκειται να τα παρατήσει μέχρι την τελευταία του ανάσα, στέλνοντας έτσι ένα μήνυμα δύναμης σε όσους βρίσκονται σε αντίστοιχη θέση.

Κάτω από την ανάρτησή του, αρκετά γνωστά ονόματα του ποδοσφαίρου έσπευσαν να του στείλουν μηνύματα συμπαράστασης, με τον Ρομέλου Λουκάκου να εκφράζει δημόσια τη στήριξή του απέναντι στον συμπατριώτη του.

Το συγκλονιστικό του μήνυμα

«Καθώς συνειδητοποιώ ότι μου απομένουν μόνο λίγες ημέρες ζωής, συνειδητοποιώ επίσης ότι είχα πολλούς ανθρώπους στο πλευρό μου και θα κρατήσω για πάντα αυτές τις αναμνήσεις».

«Η ζωή είναι δύσκολη, αλλά η θέα είναι υπέροχη. Η ζωή αποτελείται από χαρές και λύπες και κανείς δεν μπορεί να καταλάβει πραγματικά τον πόνο που περνάς.Τα τελευταία δύο χρόνια ήταν ιδιαίτερα δύσκολα και γεμάτα προκλήσεις για μένα.

«Με μεγάλη λύπη ανακοινώνω ότι δυσκολεύομαι να ανακτήσω την υγεία μου. Αυτός είναι και ο λόγος που ήμουν απών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πρέπει να αντιμετωπίσω την πραγματικότητα. Η υγεία μου είναι σε κρίσιμη κατάσταση και αυτή τη στιγμή δίνω μάχη για να επιβιώσω. Η βοήθεια και οι προσευχές σας θα είναι πολύτιμες αυτή την περίοδο.

Η οικογένειά μου κι εγώ παλεύουμε και δεν θα τα παρατήσω μέχρι την τελευταία μου ανάσα. Ήμουν τυχερός που ένα όμορφο ξεκίνημα στη ζωή μου και νιώθω ότι έχω ακόμα πολλά να προσφέρω. Υπάρχουν όμως τόσοι υπέροχοι άνθρωποι που θα ήθελα να ευχαριστήσω από κοντά και το γεγονός ότι ίσως δεν μου δοθεί αυτή η ευκαιρία με γεμίζει με βαθιά θλίψη».

Ποιος είναι ο Λαμίσα Μουσόντα

Γεννήθηκε στις 27 Μαρτίου του 1992 στο Βέλγιο. Προέρχεται από γνωστή ποδοσφαιρική οικογένεια, καθώς είναι γιος του πρώην ποδοσφαιριστή Τσάρλι Μουσόντα και αδελφός των Τίκα και Τσάρλι Μουσόντα Τζούνιορ.

Η καριέρα του ξεκίνησε σε πολύ νεαρή ηλικία και το 2012 μεταγράφηκε στην Τσέλσι από την Άντερλεχτ μαζί με τα αδέλφια του. Παρότι δεν κατάφερε να καθιερωθεί στην αγγλική ομάδα, συνέχισε την πορεία του στο βελγικό πρωτάθλημα με τη Μέχελεν, όπου πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην Pro League το 2014. Έμεινε για περίπου τρία χρόνια χωρίς ομάδα, πριν επιστρέψει στη δράση το 2017 στην ισπανική Λιαγκοστέρα και αργότερα, το 2018, στη Μαζέμπε.

