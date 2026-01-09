Παικτής της Μάντσεστερ Σίτι είναι και με τη βούλα, ο Αντουάν Σεμένιο, όπως έκανε γνωστό ο σύλλογος.

Η Μάντσεστερ Σίτι ολοκλήρωσε μία από τις πιο... ηχηρές μεταγραφές της χρονιάς, εξασφαλίζοντας το «ναι» του Αντουάν Σεμένιο. Ο 26χρονος διεθνής Γκανέζος, που απασχόλησε έντονα όλη την αγγλική αγορά, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τους Πολίτες και θα φορέσει τη φανέλα τους μέχρι το 2031.

Το ποσό που έδωσε η Σίτι αγγίζει τα 72 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα αποπληρωθούν σε δύο χρόνια, ενώ προβλέπεται και μπόνους περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ. Με τον αριθμό 24 να είναι πλέον κατειλημμένος από τον Γιόσκο Γκβάρντιολ, ο Σεμένιο επέλεξε τον… 42 που φορούσε, έναν αριθμό με συμβολισμό για εκείνον. Όπως εξήγησε στην παρουσίασή του, το 24 ήταν το πρώτο που φορούσε στην Μπρίστολ Σίτι, και το 42 είναι ουσιαστικά η «αντιστροφή» του. Επιπλέον, ο αριθμός έχει ξεχωριστή αξία, καθώς τον είχε φορέσει ο Γιάγια Τουρέ.

Ο Σεμένιο έρχεται στη Σίτι , προσθέτοντας στην επιθετική γραμμή ταχύτητα, ενέργεια και δημιουργία. Ο παίκτης, με την ταχύτητα και την ικανότητά του στο ένας-εναντίον-ενός, αναμένεται να δώσει νέες επιλογές στον Πεπ Γκουαρδιόλα και να αποτελέσει βασικό «γρανάζι» της ομάδας από την πρώτη στιγμή.