Οι οπαδοί της Τσέλσι ανάρτησαν πανό κατά του ιδιοκτήτη της ομάδας

Οι οπαδοί της Τσέλσι που παρευρέθησαν στον εκτός έδρας αγώνα με την Φούλαμ, ανάρτησαν πανό κατά της ιδιοκτησίας της ομάδας.

Η Τσέλσι ταξίδεψε χθες βράδυ στην έδρα της συμπολίτισσας Φούλαμ στα πλαίσια της εμβόλιμης 21ης αγωνιστικής της Premier League και ηττήθηκε με 2-1 χάρη στο νικητήριο τέρμα που πέτυχε ο Χάρι Γουίλσον στο 81ο λεπτό.

Αρκετοί φίλαθλοι της πρωταθλήτριας κόσμου παρευρέθηκαν στο γήπεδο, λόγω και της σχεδόν μηδαμινής απόστασης μεταξύ των δύο γηπέδων με διάθεση όχι μόνο να στηρίξουν την ομάδα τους, αλλά και να...παραπονεθούν.

Αναλυτικότερα, μία μεγάλη μερίδα οπαδών ανάρτησαν ένα πανό κατά της τωρινής διοίκησης του συλλόγου, που έγραφε «BlueCo Out», ζητώντας ουσιαστικά την αποχώρηση του Αμερικανού μεγαλομετόχου Τοντ Μπόελι από την ομάδα.

Chelsea fans: “We don’t care about Clearlake, they don’t care about us. All we care about is Chelsea FC” pic.twitter.com/S4DxPGTRko January 7, 2026

Μετά την λήξη του αγώνα, που είδε την Τσέλσι να γνωρίζει τελικά την ήττα, σχεδόν σύσσωμοι οι φίλοι των «μπλε» που βρέθηκαν στο «Κρέιβεν Κότατζ» άρχισαν να φωνάζουν υβριστικά συνθήματα κατά του ομίλου «BlueCo», αλλά και του συνιδιοκτήτη της ομάδας, Μπεχντάντ Εγκμπάλι, ο οποίος βρισκόταν και εκείνος με την σειρά του στο στάδιο.

‘Fuck off Egbhali, you’re not wanted here’



Chelsea fans with some strong words towards Chelsea co-owner Behdad Eghbali… pic.twitter.com/9L8cz8poaF January 7, 2026

«Άντε και γ@@@@ου Εγκμαλί» και «Δεν μας νοιάζει η εταιρεία σας γιατί και εσείς δεν νοιάζεστε για εμάς. Μας ενδιαφέρει μόνο η Τσέλσι», ήταν μερικά από τα συνθήματα που κατέκλυσαν το λονδρέζικο γήπεδο.

We don’t care about Clearlake, they don’t care about us! pic.twitter.com/KRXfL6FXjj — Charlie Patrick (@charliepatrick0) January 7, 2026

Η Τσέλσι μετά και από την χθεσινή της ήττα «έπεσε» στην 8η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Premier League και παρέμεινε στους 33 βαθμούς, όσους έχει και η ομάδα του Μάρκο Σίλβα, που παρά το άσχημο ξεκίνημα στην χρονιά, διανύει μία εξαιρετική σεζόν.