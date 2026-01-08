Όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ στο Νησί, ο συγκεκριμένος ρέφερι τιμωρήθηκε με δυο έτη (φυλάκισης) με αναστολή, γλιτώνοντας ουσιαστικά τα... κάγκελα!

Σάλος έχει προκληθεί στον χώρο του αγγλικού ποδοσφαίρου (και όχι μόνο) μετά την είδηση που διέρρευσε το μεσημέρι της Πέμπτης (8/1) και σχετίζεται με τον γνωστό ρέφερι, Ντέιβιντ Κόουτι.

Πιο συγκεκριμένα, ο άλλοτε διαιτητής αγώνων στην Premier League είχε κατηγορηθεί για παράνομη βιντεοσκόπηση ανήλικου, κάτι που παραδέχθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου τον περασμένο Οκτώβριο.

Σήμερα, ο 43χρονος εμφανίστηκε στο Δικαστικό Μέγαρο του Νότιγχαμ, προκειμένου να μάθει την ποινή που επρόκειτο να του επιβληθεί, γνωρίζοντας πως το ενδεχόμενο φυλάκισης, λόγω της σοβαρότητας (Κατηγορία Α) του αδικήματος.

Ωστόσο, η απόφαση εξέπληξε άπαντες και έχει γίνει... viral στον Αγγλικό Τύπο. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται, στον Κόουτι επιβλήθηκε φυλάκιση εννέα μηνών, με αναστολή όμως δυο ετών. Πράγμα που ουσιαστικά σημαίνει πως θα γλιτώσει το... κελί.

Παράλληλα, καλείται να καλύψει 150 ώρες άμισθης εργασίας.