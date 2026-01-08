Premier League: Ο Κόουτι γλίτωσε την φυλακή παρά την ενοχή του σε βιντεοσκόπηση ανήλικου!
Σάλος έχει προκληθεί στον χώρο του αγγλικού ποδοσφαίρου (και όχι μόνο) μετά την είδηση που διέρρευσε το μεσημέρι της Πέμπτης (8/1) και σχετίζεται με τον γνωστό ρέφερι, Ντέιβιντ Κόουτι.
Πιο συγκεκριμένα, ο άλλοτε διαιτητής αγώνων στην Premier League είχε κατηγορηθεί για παράνομη βιντεοσκόπηση ανήλικου, κάτι που παραδέχθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου τον περασμένο Οκτώβριο.
Σήμερα, ο 43χρονος εμφανίστηκε στο Δικαστικό Μέγαρο του Νότιγχαμ, προκειμένου να μάθει την ποινή που επρόκειτο να του επιβληθεί, γνωρίζοντας πως το ενδεχόμενο φυλάκισης, λόγω της σοβαρότητας (Κατηγορία Α) του αδικήματος.
Ωστόσο, η απόφαση εξέπληξε άπαντες και έχει γίνει... viral στον Αγγλικό Τύπο. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται, στον Κόουτι επιβλήθηκε φυλάκιση εννέα μηνών, με αναστολή όμως δυο ετών. Πράγμα που ουσιαστικά σημαίνει πως θα γλιτώσει το... κελί.
Παράλληλα, καλείται να καλύψει 150 ώρες άμισθης εργασίας.
David Coote, the disgraced former Premier League referee, has avoided prison after being given a suspended sentence for making an indecent image of a child.— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) January 8, 2026
Coote, from Newark, appeared at Nottingham Crown Court on Thursday morning to discover his punishment following a guilty… pic.twitter.com/2PdhwUunr0
