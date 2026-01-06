Οι οπαδοί του Στρασβούργου άσκησαν σκληρή κριτική για την αποχώρηση του Λίαμ Ροσένιορ για τον πάγκο της Τσέλσι και ζητούν την απομάκρυνση του προέδρου από την ηγεσία της ομάδας.

Σε τεντωμένο σχοινί οι σχέσεις των οπαδών με την διοίκηση του Στρασβούργου μετά την απόφαση να φύγει ο Λίαμ Ροσένιορ για την Premier League και να αναλάβει την Τσέλσι.

Ο Άγγλος προπονητής αποχώρησε από τον πάγκο του Στρασβούργου για να αναλάβει τα ηνία της Τσέλσι μετά την απομάκρυνση του Έντσο Μαρέσκα. Οι οργανωμένοι οπαδοί της ομάδας με μια σκληρή ανακοίνωση έκαναν λόγο για μια ταπεινωτική απόφαση για το γαλλικό σύλλογο: «Η μεταγραφή το Ροσένιορ είναι ακόμη ένα βήμα στην υποταγή στην Τσέλσι. Το πρόβλημα ξεπερνά κατά πολύ τον αγωνιστικό αντίκτυπο της μέσης της σεζόν και τις φιλοδοξίες ενός νεαρού προπονητή. Είναι θέμα οργάνωσης, το μέλλον του γαλλικού συλλόγου διακυβεύεται.

Κάθε επιπλέον ελιγμός του Μαρκ Κέλερ, κάθε επιπλέον λεπτό που παραμένει στο τιμόνι του συλλόγου, αποτελεί προσβολή για το σπουδαίο έργο που είχε επιτελεστεί πριν από το 2023. Αυτό που τον περασμένο Σεπτέμβριο πολλοί θεώρησαν εξωφρενική πρόταση, σήμερα μοιάζει ολοένα και περισσότερο με νηφάλια συμβουλή: πρέπει να φύγει. Τώρα».

Η Τσέλσι και το Στρασβούργο ανήκουν στον ίδιο όμιλο ιδιοκτητών BlueCo, γεγονός που φέρεται να έκανε τη διαδικασία της μεταγραφής πιο ομαλή, με τον πρόεδρο του γαλλικού κλαμπ, Μαρκ Κέλερ και τον αθλητικό διευθυντή, Ντέιβιντ Γουίρ, να ταξιδεύουν στο Λονδίνο μαζί με τον 41χρονο τεχνικό για να ολοκληρώσουν τη μεταγραφή αυτήν την εβδομάδα.

Οι οπαδοί της ομάδας έχουν ταχθεί κατά του μοντέλου της πολυιδιοκτησίας. Μάλιστα στο τελευταίο παιχνίδι κόντρα τη Νις κρατήθηκε πεντάλεπτη σιωπηλή διαμαρτυρία ενώ ορισμένοι κρατούσαν πλακάτ με τη φράση «BlueCo Έξω».