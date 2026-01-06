Ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ είναι θετικός στο να αναλάβει προσωρινά τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Πρόθυμος να επιστρέψει έστω και προσωρινά στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Κόκκινοι Διάβολοι γνωρίζουν την πρόθεση του άλλοτε τεχνικού τους να γυρίσει και πρόκειται να εξετάσουν περαιτέρω αυτό το ενδεχόμενο.

Μετά την απόλυση του Ρούμπεν Αμορίμ ύστερα από 14 χαοτικούς μήνες, ο σύλλογος ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει στη σεζόν έχοντας στην άκρη του πάγκο του τον Ντάρεν Φλέτσερ, που βρισκόταν στην Κ18.

Όπως αναφέρει ο έγκριτος Ιταλός ρεπόρτερ, η Γιουνάιτεντ ξεκινά από σήμερα εσωτερικές διαδικασίες για να αξιολογήσει βραχυπρόθεσμες λύσεις και στη συνέχεια θα προσλάβει νέο μόνιμο προπονητή από τον Ιούνιο.

Ο Νορβηγός τεχνικός ανέλαβε καθήκοντα στους Κόκκινους Διαβόλους τον Μάρτιο του 2019 έχοντας προηγουμένως διατελέσει υπηρεσιακός προπονητής τους σε 19 ματς. Αποχώρησε τον Νοέμβριο του 2021 έχοντας 78 νίκες σε 149 αγώνες και σύμφωνα με αγγλικό δημοσίευμα, υπάρχουν άτομα στη διοίκηση του κλαμπ που είναι θετικά διακείμενα στο ενδεχόμενο της σύντομης επιστροφής του.