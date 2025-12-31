Το απίστευτο ρεκόρ της Άρσεναλ την τελευταία τριετία που δεν συνδυάστηκε με τίτλο!

Η Άρσεναλ πέτυχε ένα απίστευτο ρεκόρ τα τελευταία τρία χρόνια στη Premier League που όμως δεν συνοδεύτηκε από την κατάκτηση του τίτλου.

Η Άρσεναλ ολοκλήρωσε το 2025 με μία επιβλητική νίκη με σκορ 4-1 απέναντι στην τρίτη της βαθμολογίας Άστον Βίλα και έκλεισε την χρονία στην πρώτη θέση της Premier League με 45 βαθμούς και στο +5 από την δεύτερη Μάντσεστερ Σίτι, που όμως έχει ένα παιχνίδι λιγότερο.

Μάλιστα η νίκη αυτή της χάρισε ένα μοναδικό ρεκόρ. Πιο αναλυτικά οι «κανονιέρηδες» την τελευταία τριετία έχουν συγκεντρώσει 208 βαθμούς (205 πριν από τον αγώνα με την Βίλα), αριθμό που τους κατατάσσουν στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας. Στην δεύτερη θέση βρίσκεται η Μάντσεστερ Σίτι με 202 βαθμούς και δύο πρωταθλήματα, ενώ την τριάδα συμπληρώνει η Λίβερπουλ με 198 βαθμούς σε τρία χρόνια και ένα πρωτάθλημα.

Με άλλα λόγια το σύνολο του Αρτέτα έχει μαζέψει τους περισσότερους βαθμούς από κάθε άλλη αγγλική ομάδα την τελευταία τριετία, κάτι το οποίο βέβαια δεν κατάφερε να μετουσιώσει στην κατάκτηση του τίτλου. Όλα αυτά όμως ίσχυαν μέχρι πέρσι, καθώς το 2026 έρχεται με την Άρσεναλ να είναι διατεθειμένη να κάνει ότι περνάει από τα χέρια της για να ανακηρυχθεί πρωταθλήτρια για πρώτη φορά μετά από 22 ολόκληρα χρόνια.

Για την ιστορία την πεντάδα στην σχετική λίστα συμπληρώνουν οι Άστον Βίλα και Τσέλσι με 173 και 161 βαθμούς αντίστοιχα, με την Νιούκαστλ την Μπράιτον και την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να καταλαμβάνουν τις τρεις επόμενες θέσεις, εχόντας 149, 133 και 131 βαθμούς η κάθε μία.