Ο Ισπανός γκολκίπερ πιστοποίησε για ακόμη μια φορά την αξία του, πραγματοποιώντας μια απίθανη απόκρουση απέναντι στην Άστον Βίλα (4-1, 30/12).

Πολύ πιο εύκολο από ότι περίμενε ο Μικέλ Αρτέτα ήταν εν τέλει το παιχνίδι της Άρσεναλ με την Άστον Βίλα (30/12), με το οποίο οι δυο ομάδες αποχαιρέτησαν το 2025.

Οι «κανονιέρηδες» κέρδισαν άνετα με 4-1 την ομάδα του Ουνάι Έμερι, βάζοντας «στοπ» στο τρελό σερί 11 νικών των ''Villans'' και φυσικά... πίεση στη Μάντσεστερ Σίτι, που αγωνίζεται την Πρωτοχρονιά στην έδρα της Σάντερλαντ (22:00).

Ωστόσο, την παράσταση φαίνεται πως έκλεψε ο τερματοφύλακας των Λονδρέζων, Νταβίντ Ράγια. Ο Ισπανός πορτιέρε που θεωρείται ένας εκ των κορυφαίων της θέσης του, πραγματοποίησε την... απόκρουση της χρονιάς, λίγο πριν αυτή φύγει!

Μετά την κεφαλιά του Γουότκινς που σταμάτησε στο δοκάρι, η μπάλα βρέθηκε στα πόδια του ΜακΓκίν, που απλώς έπρεπε να την στείλει στην ανυπεράσπιστη εστία, όμως ο Ισπανός κίπερ με τρομερά αντανακλαστικά κατόρθωσε να αποσοβήσει το γκολ!