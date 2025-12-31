Άρσεναλ: Ο Ράγια έκανε την απόκρουση της χρονιάς λίγο πριν φύγει το 2025 (vid)
Πολύ πιο εύκολο από ότι περίμενε ο Μικέλ Αρτέτα ήταν εν τέλει το παιχνίδι της Άρσεναλ με την Άστον Βίλα (30/12), με το οποίο οι δυο ομάδες αποχαιρέτησαν το 2025.
Οι «κανονιέρηδες» κέρδισαν άνετα με 4-1 την ομάδα του Ουνάι Έμερι, βάζοντας «στοπ» στο τρελό σερί 11 νικών των ''Villans'' και φυσικά... πίεση στη Μάντσεστερ Σίτι, που αγωνίζεται την Πρωτοχρονιά στην έδρα της Σάντερλαντ (22:00).
Ωστόσο, την παράσταση φαίνεται πως έκλεψε ο τερματοφύλακας των Λονδρέζων, Νταβίντ Ράγια. Ο Ισπανός πορτιέρε που θεωρείται ένας εκ των κορυφαίων της θέσης του, πραγματοποίησε την... απόκρουση της χρονιάς, λίγο πριν αυτή φύγει!
Μετά την κεφαλιά του Γουότκινς που σταμάτησε στο δοκάρι, η μπάλα βρέθηκε στα πόδια του ΜακΓκίν, που απλώς έπρεπε να την στείλει στην ανυπεράσπιστη εστία, όμως ο Ισπανός κίπερ με τρομερά αντανακλαστικά κατόρθωσε να αποσοβήσει το γκολ!
David Raya pulls off the impossible 🤯@Arsenal pic.twitter.com/Rv6RMQe1es— Premier League (@premierleague) December 31, 2025
