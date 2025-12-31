Μία άκρως ελληνική στιγμή: Ο Κωστούλας μπήκε στο Γουέστ Χαμ-Μπράιτον και σε μόλις 17'' πήρε κίτρινη κάρτα για φάουλ στον Μαυροπάνο - Η αντίδραση του αμυντικού!
Ισόπαλος έληξε ο ελληνικός «εμφύλιος» ανάμεσα στη Γουέστ Χαμ την Μπράιτον με 2-2, με τον Μαυροπάνο να αγωνίζεται ως βασικός και ο Κωστούλας να περνά στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή. Ωστόσο οι δύο τους πρόλαβαν να γίνουν... πρωταγωνιστές.
Συγκεκριμένα, ο 18χρονος φορ μπήκε δυναμικά στον αγώνα και μόλις 17" μετά την είσοδο του αντίκρισε την κίτρινη κάρτα για επιθετικό φάουλ έπειτα από διεκδίκηση. Το... θύμα του ήταν ο Ντίνος Μαυροπάνος.
Ο διεθνής στόπερ πήρε την κεφαλιά αλλά ο άλλοτε επιθετικός του Ολυμπιακού έπεσε με δύναμη πάνω του με αποτέλεσμα να αντικρίσει την κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή και να απορεί με τη συγκεκριμένη απόφαση.
Την ίδια στιγμή έμεινε πάνω από τον συμπατριώτη του για να δει αν είναι καλά, με τον Μαυροπάνο να μιλάει στον διαιτητή και να σηκώνεται για να συνεχίσει το παιχνίδι.
