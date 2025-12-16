Τραυματισμών συνέχεια στην αμυντική γραμμή της Άρσεναλ, καθώς ο Μπεν Γουάιτ τραυματίστηκε στον οπίσθιο μηριαίο και θα απουσιάσει για περίπου έναν μήνα.

Τέλος δεν έχουν τα προβλήματα στην αμυντική γραμμή της Άρσεναλ. Πάνω που ο Γουίλιαμ Σαλιμπά ανάρρωσε από τον τραυματισμό κι επέστρεψε για τον αγώνα στο «Emirates» κόντρα στη Γουλβς, την ίδια ώρα ακόμα ένα όνομα προστέθηκε στο απουσιολόγιο των Gunners.

Ο λόγος για τον Μπεν Γουάιτ, ο οποίος αποχώρησε ως αναγκαστική αλλαγή από τον αγώνα κόντρα στους Λύκους και σύμφωνα με το «Athletic» διαγνώστηκε με τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο που αναμένεται να τον κρατήσει στα «πιτς» για περίπου έναν μήνα.

Όπερ σημαίνει πως αναμένεται να λείψει από μια σειρά αγώνων, όπως απέναντι σε Έβερτον, Κρίσταλ Πάλας, Μπράιτον, Άστον Βίλα, Μπόρνμουθ, Λίβερπουλ, Πόρστμουθ και ενδεχομένως Νότιγχαμ Φόρεστ.

Ο τραυματισμός του Γουάιτ έρχεται να προστεθεί σε ένα όλο και πιο γεμάτο απουσιολόγιο των Gunners στην οπισθοφυλακή, οι οποίοι μαζί με τον Άγγλο δεν μπορούν να υπολογίζουν επίσης στους Γκάμπριελ, Μοσκέρα και Καλαφιόρι. Ο κλήρος πλέον θα πέσει στους Γιούριεν Τίμπερ και Πιέρο Χινκάπιε να καλύψουν τα κενά στα άκρα της άμυνας, με τον Αρτέτα στο μεταξύ να ελπίζει σε.... φρένο των τραυματισμών.