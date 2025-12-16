Άρσεναλ: Νοκ-άουτ για ένα μήνα ο Μπεν Γουάιτ
Τέλος δεν έχουν τα προβλήματα στην αμυντική γραμμή της Άρσεναλ. Πάνω που ο Γουίλιαμ Σαλιμπά ανάρρωσε από τον τραυματισμό κι επέστρεψε για τον αγώνα στο «Emirates» κόντρα στη Γουλβς, την ίδια ώρα ακόμα ένα όνομα προστέθηκε στο απουσιολόγιο των Gunners.
Ο λόγος για τον Μπεν Γουάιτ, ο οποίος αποχώρησε ως αναγκαστική αλλαγή από τον αγώνα κόντρα στους Λύκους και σύμφωνα με το «Athletic» διαγνώστηκε με τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο που αναμένεται να τον κρατήσει στα «πιτς» για περίπου έναν μήνα.
Όπερ σημαίνει πως αναμένεται να λείψει από μια σειρά αγώνων, όπως απέναντι σε Έβερτον, Κρίσταλ Πάλας, Μπράιτον, Άστον Βίλα, Μπόρνμουθ, Λίβερπουλ, Πόρστμουθ και ενδεχομένως Νότιγχαμ Φόρεστ.
Ο τραυματισμός του Γουάιτ έρχεται να προστεθεί σε ένα όλο και πιο γεμάτο απουσιολόγιο των Gunners στην οπισθοφυλακή, οι οποίοι μαζί με τον Άγγλο δεν μπορούν να υπολογίζουν επίσης στους Γκάμπριελ, Μοσκέρα και Καλαφιόρι. Ο κλήρος πλέον θα πέσει στους Γιούριεν Τίμπερ και Πιέρο Χινκάπιε να καλύψουν τα κενά στα άκρα της άμυνας, με τον Αρτέτα στο μεταξύ να ελπίζει σε.... φρένο των τραυματισμών.
Arsenal defender Ben White is expected to be sidelined for at least a month with a hamstring injury sustained during Saturday’s win over Wolves.— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) December 16, 2025
White was substituted 31 minutes into Arsenal’s 2-1 win after pulling up during a counter-attack, and was replaced by Myles… pic.twitter.com/rrZ7kB417l
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.