Gucci Gang: Η οργάνωση με Αλβανούς διαρρήκτες που τρομοκρατεί την Premier League

Ο τρόπος που η Gucci Gang, σε συνεργασία με Αλβανούς διαρρήκτες βρίσκει στόχους και κάνει τις διαρρήξεις.

Μια σειρά από εξαιρετικά οργανωμένες ληστείες σε σπίτια αστέρων της Premier League έχει προκαλέσει τρόμο στην Αγγλία, καθώς εγκληματικές ομάδες φέρονται να συνεργάζονται με Αλβανούς διαρρήκτες για να στοχοποιούν ποδοσφαιριστές και τις οικογένειές τους. Οι κλοπές αφορούν κοσμήματα, ρολόγια και πολυτελή αντικείμενα αξίας εκατομμυρίων λιρών και συνδέονται με τη λεγόμενη «Gucci Gang», μια ομάδα κακοποιών με βάση το Δουβλίνο.

Πώς εντοπίζουν τους στόχους

Σύμφωνα με ο αποκλειστικό ρεπορτάζ της Sun, οι συμμορίες παρακολουθούν συστηματικά τα social media των παικτών και των συντρόφων τους, εντοπίζοντας πολυτελή αντικείμενα στο Instagram. Στη συνέχεια οργανώνουν επιδρομές με ομάδες διαρρηκτών, οδηγούς διαφυγής και άτομα που ερευνούν τα συστήματα ασφαλείας των σπιτιών.

Γνωρίζοντας ότι οι ποινές για διαρρήξεις κατοικιών είναι πολύ χαμηλότερες από αυτές για ένοπλες ληστείες, στοχοποιούν σπίτια ποδοσφαιριστών, συχνά ενώ είναι μέσα οι ένοικοι, ώστε τα συστήματα ασφαλείας να είναι απενεργοποιημένα.

«Αυτοί είναι επαγγελματίες εγκληματίες που γνωρίζουν ότι ο κίνδυνος σύλληψης για διάρρηξη είναι πολύ μικρότερος από μια ένοπλη ληστεία. Είναι καλά οργανωμένοι και συνεργάζονται με Αλβανούς που είναι ειδικοί στην παρακολούθηση και την ανεύρεση κενών ασφαλείας», ανέφερε μία πηγή στην Sun.

Οι δράστες χρησιμοποιούν τηλεσκοπικές σκάλες, εισβάλλουν στους πάνω ορόφους και χτυπούν απευθείας στις κρεβατοκάμαρες, όπου συνήθως οι παίκτες αφήνουν τα πιο ακριβά αντικείμενα.

Παικτές στο επίκεντρο των επιδρομών

Τα σπίτια των Τζακ Γκρίλις, Ραχίμ Στέρλινγκ, Αλεξάντερ Ίσακ, Άλεξ-Οξλέιντ Τσάμπερλεϊν και πολλών άλλων αστεριών της Premier League έχουν γίνει στόχος μέσα στα τελευταία χρόνια. Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτή του Γκρίλις, ο οποίος έχασε αντικείμενα αξίας 1 εκατ. λιρών την ώρα που η οικογένειά του βρισκόταν μέσα στο σπίτι.

Παρότι η σύντροφός του Sasha Attwood πάτησε αμέσως το κουμπί του συναγερμού, η συμμορία εξαφανίστηκε πριν φτάσει η αστυνομία, ενώ η υπόθεση μπήκε στο αρχείο λόγω έλλειψης στοιχείων, αφήνοντας τον ποδοσφαιριστή «συντετριμμένο», όπως ο ίδιος ανέφερε στα social media.

Πώς διοχετεύονται τα κλοπιμαία

Οδικώς στη Σκωτία

Με πλοίο στην Ιρλανδία

Στην «Gucci Gang» του Δουβλίνου

Εκεί είτε κρατούνται, είτε μεταπωλούνται στην Ιρλανδία ή στην Ισπανία, όπου υπάρχουν ευρύτερα δίκτυα διάθεσης. Οι συμμορίες προτιμούν πληρωμές σε ευρώ, λόγω του χαρτονομίσματος των 500€, καθώς το μεγαλύτερο της λίρας είναι των 50.

Τι μέτρα λαμβάνουν οι ομάδες της Premier League

Πολλοί σύλλογοι και παίκτες έχουν πλέον προχωρήσει σε αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας, όπως:

ιδιωτικές εταιρείες φύλαξης

κινητές ομάδες άμεσης επέμβασης

panic rooms υψηλής τεχνολογίας

geofencing και εξελιγμένα συστήματα

εκπαιδευμένα σκυλιά φύλαξης

Ωστόσο, παρά τα υψηλά επίπεδα ασφάλειας, οι διαρρήξεις συνεχίζονται, δείχνοντας πόσο σοβαρό και εξελιγμένο είναι το οργανωμένο αυτό δίκτυο.

Ο Αλεξάντερ Ίσακ φέρεται να ξόδεψε £30.000 για ένα ντόπερμαν μετά από στοχευμένη διάρρηξη από ιταλούς επαγγελματίες διαρρήκτες, ενώ ανάλογα σκυλιά έχουν πάρει ο Ραχίμ Στέρλινγκ και ο Μάρκους Ράσφορντ.

Ωστόσο, τα μέτρα ασφαλείας αποδείχθηκαν ανεπαρκή σε πολλές περιπτώσεις. Ο Στέρλινγκ για παράδειγμα όχι μόνο είχε χάσει αντικείμενα £300.000 ενώ ήταν στο Κατάρ για το Μουντιάλ του 2022, αλλά λίγους μήνες αργότερα αντιμετώπισε ένοπλους διαρρήκτες στο σπίτι του προσπαθώντας να προστατεύσει τα παιδιά του.

