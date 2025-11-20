«Φωτιές» από τον Κάραχερ: «Αν η Λίβερπουλ δεν πάρει αμυντικό, ίσως μείνει εκτός από το επόμενο Champions League!»

Μιλώντας σε γνωστό podcast, ο Τζέιμι Κάραχερ «προειδοποίησε» τη Λίβερπουλ πως αν δεν προχωρήσει σε προσθήκη αμυντικού τον Ιανουάριο, κινδυνεύει να μείνει εκτός από το επόμενο Champions League.

Η Λίβερπουλ, όπως και όλοι οι σύλλογοι των κορυφαίων πρωταθλημάτων, ετοιμάζεται για την επιστροφή στη δράση, μετά τη διακοπή των Εθνικών ομάδων. Οι πρωταθλητές Αγγλίας υποδέχονται στο «Άνφιλντ» τη Νότιγχαμ Φόρεστ το Σάββατο (22/11, 17:00), θέλοντας να... γυρίσουν το κουμπί σε επίπεδο Premier League, καθώς μετρούν 5 ήττες στα τελευταία 6 ματς.

Η κριτική που ασκείται στην ομάδα του Άρνε Σλοτ είναι σκληρή, με τον Τζέιμι Κάραχερ για ακόμη μια φορά να «τα χώνει» στους αρμόδιους της ομάδας που υπηρέτησε ως παίκτης.

Μιλώντας στο γνωστό ''The Overlap Podcast'', ο άλλοτε αμυντικός των ''Reds'' ουσιαστικά... έκραξε την πρώην ομάδα του, λέγοντας πως στερείται της φυσικής κατάστασης που απαιτεί η Premier, ενώ αναφερόμενος στον Σλοτ, τόνισε πως μιλούσε για τον Πεπ Γκουαρδιόλα λες και ήταν ήρωας.

«Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά μικρά πράγματα. Αλλά αν είμαστε ειλικρινείς, κοιτάζοντας τα παιχνίδια που έχουν χάσει και το πως τα έχουν χάσει, δεν μπορούν να διαχειριστούν τη ''σωματικότητα'' της Premier.

Ο Άρνε Σλοτ ήθελε να μετατρέψει τη Λίβερπουλ σε κάτι που θα είχε περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερα γκολ και ψυχαγωγία. Όταν έπαιξε με τη Μάντσεστερ Σίτι την περασμένη εβδομάδα, υπερασπιζόταν τον Πεπ σαν να ήταν ο ήρωάς του, και πιθανότατα είναι για πολλούς προπονητές».

Ύστερα, έδωσε και την ατάκα που έγινε... viral, λέγοντας πως αν η ομάδα δεν αποκτήσει αμυντικό στο «παράθυρο» του Ιανουαρίου, ενδεχομένως να χάσει ακόμη και μια θέση στο νέο Champions League!

«Δεν νομίζω ότι αυτή η ομάδα παικτών είναι εξοπλισμένη για να κερδίσει την Premier League φέτος, ακόμη και με τους βαθμούς και το πόσο πίσω είναι. Ίσως τον Ιανουάριο θα χρειαστεί περισσότερη σωματική διάπλαση, περισσότερη ταχύτητα, περισσότερη δύναμη. Νομίζω ότι αν η Λίβερπουλ δεν υπογράψει έναν αμυντικό τον Ιανουάριο, μπορεί να χάσει το Champions League.»