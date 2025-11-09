Μάντσεστερ Σίτι - Λίβερπουλ: Που θα δείτε το μεγάλο ντέρμπι για την 11η αγωνιστική της Premier League

Διαβάστε που θα μεταδοθεί το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στη Μάντσεστερ Σίτι και τη Λίβερπουλ με το οποίο θα ρίξει την... αυλαία της η 11η αγωνιστική στην Premier League.

Μετά τα σπουδαία ματς του Σαββάτου και τη γκέλα της Άρσεναλ (2-2 με τη Σάντερλαντ), η 11η αγωνιστική της Premier League ολοκληρώνεται με το ντέρμπι της Μάντσεστερ Σίτι με τη Λίβερπουλ να ρίχνει την... αυλαία στις 18:30.

Αμφότερες έχουν την ευκαιρία με νίκη να πλησιάσουν αρκετά την κορυφή, καθώς η ομάδα του Γκουαρδιόλα είναι στο -7 και αυτή του Σλοτ στο -8, οπότε το ενδεχόμενο ενός τριπόντου στο Έτιχαντ θα είναι... χρυσό στη μάχη του τίτλου.

Όπως αναφέραμε παραπάνω, το σφύριγμα για την πρώτη σέντρα θα είναι στις 18:30 και θα μεταδοθεί από το κανάλι του Novasports Premier League.