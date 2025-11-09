Μάντσεστερ Σίτι - Λίβερπουλ: Που θα δείτε το μεγάλο ντέρμπι για την 11η αγωνιστική της Premier League
Μετά τα σπουδαία ματς του Σαββάτου και τη γκέλα της Άρσεναλ (2-2 με τη Σάντερλαντ), η 11η αγωνιστική της Premier League ολοκληρώνεται με το ντέρμπι της Μάντσεστερ Σίτι με τη Λίβερπουλ να ρίχνει την... αυλαία στις 18:30.
Αμφότερες έχουν την ευκαιρία με νίκη να πλησιάσουν αρκετά την κορυφή, καθώς η ομάδα του Γκουαρδιόλα είναι στο -7 και αυτή του Σλοτ στο -8, οπότε το ενδεχόμενο ενός τριπόντου στο Έτιχαντ θα είναι... χρυσό στη μάχη του τίτλου.
Όπως αναφέραμε παραπάνω, το σφύριγμα για την πρώτη σέντρα θα είναι στις 18:30 και θα μεταδοθεί από το κανάλι του Novasports Premier League.
