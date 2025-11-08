Τζίμας για Κωστούλα: «Χαίρομαι πολύ για την κλήση του, ελπίζω κάποια στιγμή να παίξουμε μαζί και στην Εθνική»

Τη χαρά του για τον Μπάμπη Κωστούλα αλλά και την ελπίδα του πως σύντομα θα συμπεριληφθεί κι αυτός στις κλήσεις των ανδρών της Εθνικής Ελλάδας εξέφρασε ο Στέφανος Τζίμας, που δήλωσε έτοιμος για ακόμα περισσότερα λεπτά στην Premier League.

Συνεχίζει να γίνεται όλο και πιο σημαντικός για την Μπράιτον ο Στέφανος Τζίμας, το δείχνει κάθε φορά που φορά τη φανέλα της. Όπως και ο Μπάμπης Κωστούλας. Ο δεύτερος κέρδισε την πρώτη του κλήση στους άνδρες της Εθνικής Ελλάδας για τα ματς των προκριματικών Μουντιάλ απέναντι σε Σκωτία και Λευκορωσία, ωστόσο ο 19χρονος πρώην σέντερ φορ του ΠΑΟΚ περιμένει την ευκαιρία του από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Βέβαια, σε αυτή τη διακοπή θα ηγηθεί ξανά της Εθνικής Ελπίδων, με την οποία σκόραρε δύο τέρματα σε ισάριθμα τον προηγούμενο μήνα, στην προσπάθειά της για πρόκριση στο EURO Κ21.

Μιλώντας στο BBC, ο Τζίμας εξέφρασε τη χαρά του για τον συμπαίκτη του στην Μπράιτον αλλά και την ελπίδα του μοιραστεί μαζί του και την επιθετική γραμμή της «γαλανόλευκης» κάποια στιγμή.

«Είμαι πολύ χαρούμενος για τον Μπάμπη γιατί είμαστε καλοί φίλοι. Τον ξέρω πριν υπογράψουμε και οι δύο εδώ, οπότε χαίρομαι για αυτόν γιατί δουλεύει σκληρά. Ελπίζω μια μέρα να παίξουμε μαζί και στην Εθνική. Έχουμε χημεία γιατί μπορούμε να επικοινωνούμε στα ελληνικά και κανένας αμυντικός δεν μας καταλαβαίνει, οπότε για εμάς είναι λίγο πιο εύκολο», δήλωσε ο 19χρονος.

Ο Τζίμας επίσης συμφώνησε με τον Φαμπιάν Χίρτσελερ που τον έχρισε «έτοιμο» για την Premier League σε δηλώσεις του και αναφέρθηκε και στο επερχόμενο ντέρμπι της Μπράιτον απέναντι στη μεγάλη αντίπαλό της, Κρίσταλ Πάλας:

«Το πιο σημαντικό όταν υπογράφεις σε μια ομάδα της Premier League είναι η ένταση. Οπότε η μεγαλύτερη διαφορά για μένα σε σχέση με τρεις μήνες πριν, θα έλεγα πως είναι το επίπεδο της φυσικής μου κατάστασης. Είμαι πολύ καλά σε αυτό το κομμάτι και αυτό είναι το πιο σημαντικό.

Στην καριέρα μου, έχω ζήσει πολλά ντέρμπι. Όταν ήμουν στην Ελλάδα έπαιξα με τον ΠΑΟΚ απέναντι στον Άρη και πέρυσι στη Γερμανία έπαιξα στα ντέρμπι της Νυρεμβέργης με την Γκρόιτερ Φιρτ (σ.σ πέτυχε 3 γκολ σε 2 τέτοια ντέρμπι). Είναι μεγάλο ντέρμπι για εμάς. Νομίζω ότι πρέπει να μένεις ήρεμος. Έχεις στο μυαλό σου πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι για εσένα, για τους οπαδους, για την πόλη και όλα. Αλλά είναι σημαντικό επίσης να μείνεις πιστός στο πλάνο του παιχνιδιού, να το αντιμετωπίσεις σαν ακόμα ένα κανονικό παιχνίδι».