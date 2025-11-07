Ο Ρούμπεν Αμορίμ κέρδισε το βραβείο του καλύτερου προπονητή της Premier League για τον Οκτώβριο
Μπορεί η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να μην κατάφερε να κερδίσει πέντε συνεχόμενα παιχνίδια, ώστε να κάνει τη χάρη στον Φρανκ Ίλετ, τον πασίγνωστο πλεον οπαδό της που αρνείται να κουρευτεί μέχρι η ομάδα του να καταγράψει πέντε νίκες στη σειρά, όμως η βαθμολογική της συγκομιδή τον περασμένο μήνα ήταν αρκετή για να χαρίσει στον Ρούμπεν Αμορίμ το βραβείο του καλύτερου προπονητή της Premier League για τον Οκτώβριο.
Πιο συγκεκριμένα οι «κόκκινοι διάβολοι» κατάφεραν μετά από πολύ καιρό και παρέμειναν αήττητοι καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα, αφού οι νίκες επί της Σάντερλαντ, της Μπράιτον και της Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ», της «χάρισαν» 9 πολύτιμους βαθμούς, κατατάσσοντας την στη 8η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 17 βαθμούς, έναν μακρύα από τις θέσεις που οδηγούν στη League Phase του Champions League.
A perfect month for @ManUtd 👏November 7, 2025
Ruben Amorim wins October's @BarclaysFooty Manager of the Month 💼 pic.twitter.com/E05A2DqRS9
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ελπίζει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, μετά την ισοπαλία με 2-2 κόντρα στη Νότιγχαμ Φόρεστ στο «Σίτι Γκράουντ» τη περασμένη εβδομάδα, καθώς το Σάββατο (08/11) θα αναμετρηθεί με τη Τότεναμ στο Λονδίνο.
