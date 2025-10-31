Ο Άλφι Γουάιτμαν, πρώην τερματοφύλακας της Τότεναμ, έχει εγκαταλείψει εντελώς τα γήπεδα και ασκεί το επάγγελμα του φωτογράφου.

Ο Άλφι Γουάιτμαν, στο παρελθόν βρέθηκε κάτω από τα δοκάρια της Τότεναμ, όμως σύντομα αποφάσισε να αφήσει πίσω του το ποδόσφαιρο για να ακολουθήσει μια νέα καριέρα ως φωτογράφος και σκηνοθέτης. Ο 27χρονος άρχισε από τις ακαδημίες των Spurs και υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο στα 16 του, ενώ είχε συμμετοχές και στις μικρές ομάδες της εθνικής Αγγλίας.

Όπως είπε ο ίδιος στο Athletic, από νωρίς συνειδητοποίησε ότι το ποδόσφαιρο δεν τον έκανε ευτυχισμένο: «Στα 17-18 μου, ζώντας μόνος,πήγαινα στο προπονητικό, έκανα το μάθημα μου και γύρναγα σπίτι να παίζω βιντεοπαιχνίδια. Συνειδητοποίησα ότι δεν ήμουν ευτυχισμένος έτσι». Το ότι όλοι ασχολούνταν και τα υλικά αγαθά ήταν κάτι που τον έκανε να αναζητήσει κάτι διαφορετικό στη ζωή του.

Σήμερα, ο ίδιος εργάζεται ως φωτογράφος και δημιουργός βίντεο, συνεργαζόμενος με εταιρείες όπως η Nike και καλλιτέχνες όπως ο Central Cee, ταξιδεύοντας σε Νορβηγία και Ουκρανία στο πλαίσιο της εργασίας του. Την επόμενη χρονιά μάλιστα θα παρουσιάσει ατομική έκθεση φωτογραφίας στο OOF Gallery του Λονδίνου.