Ο Άρνε Σλοτ θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Γερεμί Φρίμπονγκ για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα.

Ακόμη ένα κακό νέο για τη Λίβερπουλ, καθώς ο Γερεμί Φρίμπονγκ θα μείνει εκτός δράσης για περίπου ενάμιση μήνα. Ο Ολλανδός μπακ, που αποκτήθηκε το καλοκαίρι από τη Μπάγερ Λεβερκούζεν, έπαθε θλάση στον δικέφαλο στο ματς με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης αποχωρώντας μόλις στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης που έληξε με 5-1 για τους Reds.

Έκτοτε, ο 24χρονος έχει χάσει ήδη τα παιχνίδια απέναντι σε Μπρέντφορντ και Κρίσταλ Πάλας, ενώ δεν υπολογίζεται ούτε για τα επόμενα κρίσιμα ματς στην Premier League. Ο Αρνε Σλοτ αναμένεται να δώσει νεότερα για την κατάσταση του παίκτη στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν την αναμέτρηση με την Άστον Βίλα, ωστόσο έχει ήδη εκφράσει τους φόβους του πως ο διεθνής μπακ θα μείνει εκτός για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα.

Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή είναι ήδη η δεύτερη απουσία του Φρίμπονγκ μέσα στη σεζόν, καθώς είχε χάσει και τα νικηφόρα παιχνίδια κόντρα σε Νιούκαστλ και Άρσεναλ λόγω θλάσης που είχε υποστεί. Πλέον, αναμένεται να είναι ξανά στη διάθεση του Ολλανδού κόουτς πιθανότατα για το ντέρμπι με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τον Δεκέμβριο.