Σε καλό δρόμο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις της Άρσεναλ με τον Μπουκάγιο Σάκα, προκειμένου ο 24χρονος σταρ να υπογράψει νέο συμβόλαιο με τους λονδρέζους.

Τον πιο επιδραστικό της παίκτη θέλει να δεσμεύσει στο «Έμιρεϊτς» για τα επόμενα χρόνια η Άρσεναλ. Ο λόγος φυσικά για τον Μπουκάγιο Σάκα που από το 2018, όταν και έκανε το ντεμπούτο του με τους Gunners στα 17 του χρόνια, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους καλύτερους και σε βασικό πυλώνα της ομάδας.

Το τρέχον συμβόλαιο του διεθνούς Άγγλου εξτρέμ εκπνέει το 2027, καθώς πριν δύο χρόνια ο Σάκα είχε ανανεώσει τη συνεργασία του με τον σύλλογο στον οποίο ανδρώθηκε. Συμβόλαιο, το οποίο οι άνθρωποι της Άρσεναλ θέλουν να επεκτείνουν περαιτέρω. Έχοντας εξασφαλίσει ήδη το μέλλον των Νουανέρι, Σαλιμπά, Γκάμπριελ και Λιούις-Σκέλι μέσα στο καλοκαίρι, το ίδιο στοχεύει να κάνει και με την περίπτωση του Σάκα.

Μάλιστα, οι φίλαθλοι των λονδρέζων έχουν κάθε λόγο για να αισιοδοξούν, μιας και οι διαπραγματεύσεις όχι μόνο έχουν ξεκινήσει, αλλά προχωράνε με θετικό πρόσημο και οι δύο πλευρές πλησιάζουν σε συμφωνία!