Τρομερό ξέσπασμα του Περέιρα στους οπαδούς της Γουλβς μετά τη νέα ήττα - Τον απομάκρυνε η ασφάλεια του γηπέδου

Ο Πορτογάλος τεχνικός της Γουλβς, Βίτορ Περέιρα, τα «έβαλε» με τους οπαδούς της ομάδας του μετά τη νέα ήττα των «λύκων» από τη Μπέρνλι.

Η Γουλβς υποδέχθηκε τη Κυριακή (26/10) στο «Molineux» τη Μπέρνλι στα πλαίσια της 9ης αγωνιστικής της Premier League και ηττήθηκε με 2-3 με γκολ του Φόστερ στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Οι «λύκοι» μετά από εννέα παιχνίδια στο πρωτάθλημα δεν έχουν καταφέρει ακόμη να πετύχουν μία νίκη και βρίσκονται στη τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα με μόλις 2 βαθμούς.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο προπονητής της Γουλβς, Βίτορ Περέιρα πήγε στους οπαδούς της ομάδας του μαζί με τον Στραντ Λάρσεν και αντάλλαξαν έντονες κουβέντες, με τους οργανωμένους φιλάθλους των γηπεδούχων να του φωνάζουν το γνωστό σύνθημα «Θα απολυθείς το πρωί» και την ασφάλεια του γηπέδου να τον απομακρύνει προτού τα πράγματα γίνουν χειρότερα.

Ο Πορτογάλος τεχνικός στη συνέντευξη τύπου εμφανίστηκε σαφώς πιο ήρεμος και αναφέρθηκε στο περιστατικό με τους εξαγριωμένους οπαδούς λέγοντας ότι: «Δουλέψαμε πολύ και πρέπει να παλέψουμε μαζί. Η ομάδα έδωσε τα πάντα στο γήπεδο για να κερδίσει. Καταλαβαίνουμε την απογοήτευση του κόσμου και των οπαδών, αλλά αυτό που πρέπει να πω είναι ότι αν αγωνιστούμε ενωμένοι μαζί τους, μπορούμε να κερδίσουμε παιχνίδια, να είμαστε ανταγωνιστικοί και να πετύχουμε τους στόχους μας, χωρίς αυτούς, είναι αδύνατο.

Ενώ συνέχισε σημειώνοντας πώς: «Αν κερδίσουμε δύο ή τρία συνεχόμενα παιχνίδια, τα πράγματα θα αλλάξουν. Πριν από δύο μήνες τραγουδούσαν το όνομά μου, επειδή μαζί με τη δουλειά που κάναμε την περασμένη σεζόν, αγωνιζόμαστε φέτος στην Premier League και όχι στην Championship. Τώρα τραγουδούν το όνομά μου για να με απολύσουν. Αν ήμουν οπαδός, θα ένιωθα περήφανος για την ομάδα μου επειδή δούλεψε και έδειξε πνεύμα, νοοτροπία και φιλοδοξία για να κερδίσει το παιχνίδι, ακόμα και αν βρισκόταν πίσω στο σκορ με 2-0 μετά από 30 λεπτά».

Ο χθεσινός ήταν ο τέταρτος αγώνας της Γουλβς που δέχτηκε γκολ στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, με τον Περέιρα να πιστεύει ότι η κακή αυτή τύχη της ομάδας του μπορεί να αλλάξει με μία μόνο νίκη.

«Σήμερα είναι μια μέρα σαν όλες τις άλλες στη ζωή μας. Μερικές φορές έχουμε στιγμές, πολύ δύσκολες που πρέπει να υποφέρουμε και αυτό που είδα στα αποδυτήρια είναι μια ομάδα να υποφέρει επειδή έκανε τα πάντα για να πάρει περισσότερα και δεν τα κατάφερε. Υποφέραμε, αλλά αύριο πρέπει να ξανασηκωθούμε έτοιμοι για μάχη και αυτή είναι η νοοτροπία που πρέπει να έχουμε για να παραμείνουμε αισιόδοξοι. Πιστεύω ότι μια νίκη μπορεί να αλλάξει τα πάντα και ένιωθα ότι σήμερα ήταν η κατάλληλη μέρα, αλλά τελικά δεν ήταν. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε ξανά και θα χρειαστούμε ξανά τους υποστηρικτές μας να είναι στο πλευρό μας».

