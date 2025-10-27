Ο Ζοζέ Σα είχε έναν έντονο διάλογο με φιλάθλους της Γουλβς που τον πλησίασαν μετά την ήττα από την Μπέρνλι για να εκφράσουν τα παράπονά τους.

Η ατμόσφαιρα μύριζε μπαρούτι στο «Molineux» το βράδυ της Κυριακής (26/10), καθώς η Γουλβς γνώρισε μια οδυνηρή ήττα στις καθυστερήσεις από τη Μπέρνλι με 2-3.

Στα τελευταία λεπτά από τις κερκίδες ακούγονταν αποδοκιμασίες, συνθήματα κατά των ιδιοκτητών, αλλά κατά και του ίδιου του Βίτορ Περέιρα, ο οποίος δεν άντεξε και απάντησε φωνάζοντας προς την εξέδρα με μέλη του σταφ να προσπαθούν να τον συγκρατήσουν.

Wolves are a broken club. Vitor Pereira has completely lost the plot 👀 pic.twitter.com/91OjuesscA October 27, 2025

Η ένταση, όμως, δεν έμεινε μόνο μέσα στο γήπεδο. Την ώρα που ο Ζοζέ Σα έφευγε με το αυτοκίνητό του μερικοί οπαδοί τον πλησίασαν για να του εκφράσουν την απογοήτευσή τους και οι τόνοι ανέβηκαν κι εκεί.

Ο άλλοτε γκολκίπερ του Ολυμπιακού, όπως φάνηκε και σε βίντεο που κυκλοφόρησε, διαπληκτιζόταν αρχικά για ώρα με τους φιλάθλους στη συνέχεια όμως άκουσε προσεκτικά τα παράπονά τους.

Σε εννέα ματς, οι Λύκοι έχουν πάρει μόλις δύο βαθμούς και βρίσκονται στον πυθμένα της βαθμολογίας στην Premier League.