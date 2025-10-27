Κωστούλας: «Περήφανος για το πρώτο μου γκολ στη Premier League»

Ανάρτηση σχετικά με το πρώτο του γκολ στην Premier League με τη φανέλα της Μπράιτον έκανε ο Μπάμπης Κωστούλας.

Όλα τα φώτα στράφηκαν στον Μπάμπη Κωστούλα το σαββατοκύριακο που μας πέρασε καθώς ο 18χρονος Έλληνας φορ πέτυχε το παρθενικό του γκολ με τη φανέλα της Μπράιτον στην Premier League και μάλιστα κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Ολντ Τράφορντ.

Ο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής μείωσε προσωρινά σε 3-2 για τους «γλάρους» στο 90+2' αλλά η ομάδα του δεν κατάφερε να φτάσει στην ανατροπή, με τη Μάντσεστερ να κλειδώνει τη νίκη λίγα λεπτά μετά με το τελικό 4-2.

Ο ίδιος έκανε ανάρτηση στα social media όπου έγραψε: «Περήφανη στιγμή σκοράροντας το πρώτο μου γκολ στην Premier League. Δεν είναι το αποτέλεσμα που θέλαμε, αλλά θα συνεχίσουμε να πιέζουμε και θα επιστρέψουμε δριμύτεροι».