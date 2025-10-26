Ο Μπάμπης Κωστούλας άνοιξε λογαριασμό στην Premier League και έγραψε ιστορία στο πλευρό του 39χρονου Τζέιμς Μίλνερ.

Δεν... άργησε. Μόλις στη δεύτερή του εμφάνιση στην Premier League, ο Μπάμπης Κωστούλας σκόραρε το πρώτο του τέρμα με τη φανέλα της Μπράιτον. Πέρασε αλλαγή στο 79ο λεπτό στο παιχνίδι κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Ολντ Τράφορντ» και μέσα στο Θέατρο των Ονείρων έζησε το δικό του όνειρο.

Με εξαιρετική κεφαλιά από το κόρνερ του Τζέιμς Μίλνερ λίγο πριν το φινάλε άνοιξε λογαριασμό στην Αγγλία και έγραψε ιστορία. Όχι μόνο γιατί έγινε ο νεότερος Έλληνας που σκοράρει στην Premier League αλλά και επειδή, μαζί με τον Μίλνερ, έσπασαν κι ένα κουφό ρεκόρ!

1 - This was also the first time in Premier League history a player provided an assist for a player who was born after they'd made their Premier League debut - Milner made his debut in November 2002 and had played 138 games by the time Kostoulas was born in May 2007. Unusual. https://t.co/as4QWxOPzX October 26, 2025

Ο πολύπειρος 39χρονος Άγγλος είναι 21 χρόνια και 146 ημέρες μεγαλύτερος του 18χρονου Κωστούλα και αυτό ήταν το γκολ με το μεγαλύτερο κενό στην ηλικία ανάμεσα στον παίκτη που έβγαλε την ασίστ και τον σκόρερ.

Επίσης, αυτή ήταν η πρώτη φορά που ένας παίκτης βγάζει ασίστ σε συμπαίκτη του που γεννήθηκε αφού αυτός έκανε το ντεμπούτο του. Ο Μίλνερ έκανε το ντεμπούτο του τον Νοέμβριο του 2002 και ο Κωστούλας γεννήθηκε ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά πέντε χρόνια μετά, τον Μάιο του 2007, όταν ο θρύλος της Premier League είχε ήδη μετρήσει 138 εμφανίσεις στο αγγλικό πρωτάθλημα.

Ο Μίλνερ, όπως και οι υπόλοιποι «μπαρουτοκαπνισμένοι» παίκτες της Μπράιτον, είναι πολύ σημαντικοί για τα... νεαρά διαμάντια της ομάδας, όπως ο Κωστούλας και ο Τζίμας. Μάλιστα, πριν λίγο καιρό, ο ίδιος ο 18χρονος είχε πει γελώντας στη συνέντευξή του μαζί με τον έτερο Έλληνα συμπαίκτη του στο Gazzetta, ότι ο 39χρονος τούς έχει απαγορεύσει να μιλάνε ελληνικά μεταξύ τους όταν βρίσκονται μαζί με την ομάδα, προκειμένου να τους βοηθήσει να προσαρμοστούν και να γίνουν «ένα» και με τους υπόλοιπους συμπαίκτες τους.