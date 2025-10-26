Οι πρώην συμπαίκτες του Κωστούλα στον Ολυμπιακό τον «αποθέωσαν» για το πρώτο του γκολ στη Premier League

Οι πρώην συμπαίκτες του Χαράλαμπου Κωστούλα στον Ολυμπιακό τον συνεχάρησαν δημόσια στο Instagram για το παρθενικό του γκολ στη Premier League.

Η Μπράιτον εχθές το απόγευμα (25/10) έχασε με 4-2 από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Ολντ Τράφορντ», γνωρίζοντας τη τρίτη της ήττα για φέτος. Τα γκολ για τους φιλοξενούμενος τα πέτυχαν οι Ντάνι Γουέλμπεκ με απευθείας εκτέλεση φάουλ και ο δικός μας Χαράλαμπος Κωστούλας με κεφαλιά μετά από κόρνερ του Τζέιμς Μίλνερ. Μάλιστα αυτό ήταν το πρώτο γκολ του Έλληνα επιθετικού στη Premier League μετά από μόλις 12 λεπτά συμμετοχής.

Οι πρώην συμπαίκτες του νεαρού διεθνή στον Ολυμπιακό παρακολούθησαν τον αγώνα και συνεχάρησαν δημόσια τον Κωστούλα μετά την επίτευξη του παρθενικού του τέρματος στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Πιο συγκεκριμένα ο Αγιούμπ Ελ Καμπί ανέβασε στόρι στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram στο οποίο έγραψε «Το πρώτο από τα πολλά» συνοδευόμενο με μία καρδιά.

Ο Χρήστος Μουζακίτης στη δική του ανάρτηση ήταν πιο περιεκτικός, αποθεώνοντας απλά τον φίλο του χρησιμοποιώντας δύο emojis.

Τέλος, ο Ροντινέι με μία πιο περιπαικτική διάθεση έγραψε στον Χαράλαμπο Κωστούλα «Μπράβο το αξίζεις! Κράτα γερά μ@λ@κ@».