Υπερασπίστηκε τον Σαλάχ ο Σλοτ: «Όλοι έχουν περάσει δύσκολα, είναι και αυτός άνθρωπος»

Ο Ολλανδός τεχνικός ύψωσε «ασπίδα» για τον ποδοσφαιριστή του και την αυστηρή κριτική που δέχεται, ελέω των «κακών» εμφανίσεών του το τελευταίο διάστημα.

Η τρέχουσα αγωνιστική περίοδος δεν έχει μπει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τον Μοχάμεντ Σαλάχ. Ο Αιγύπτιος winger βρίσκεται σε... χαμηλά για την δική του κλάση επίπεδα, μετρώντας μόλις 3 γκολ και 3 ασίστ σε 12 παιχνίδια με τη Λίβερπουλ εντός και εκτός συνόρων.

Οι φίλοι των ''Reds'' ανησυχούν και παράλληλα εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για την κατάσταση του «Φαραώ», ορισμένες φορές μάλιστα με... ακραίο τρόπο, όπως για παράδειγμα μετά το παιχνίδι με την Άιντραχτ (22/10), με τον Αιγύπτιο να μην δίνει έτοιμο γκολ στον Βιρτζ, και ενώ το σκορ ήταν ήδη 1-5.

Όπως όμως όλοι οι σπουδαίοι προπονητές, έτσι και ο Άρνε Σλοτ φρόντισε να υπερασπιστεί τον ποδοσφαιριστή του, ενώπιον των εκπροσώπων του Τύπου. Ο Ολλανδός τεχνικός τόνισε πως όλοι οι παίκτες περνούν δύσκολα διαστήματα, καθώς και ότι δεν τον απασχολεί πολύ το αν θα σκοράρει ο Σαλάχ.

«Όλοι έχουν περάσει δύσκολες στιγμές. Οι παίκτες χάνουν ευκαιρίες, και είναι άνθρωπος, ακόμα κι αν δεν έχουμε συνηθίσει να χάνει ευκαιρίες για γκολ. Έχουν γίνει αρκετές αλλαγές στην ομάδα και πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτό. Το κυριότερο είναι ότι πάντα σκόραρε γκολ για τη Λίβερπουλ και το τελευταίο πράγμα που με ανησυχεί είναι να σκοράρει ξανά. Το κάνει σε όλη του τη ζωή και ελπίζω ότι θα το κάνει ξανά τις επόμενες εβδομάδες».