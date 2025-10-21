Η Premier League ανέσυρε έναν... ξεχασμένο κανονισμό των παιχνιδιών της και προειδοποίησε τη Λίβερπουλ, μετά την ήττα της στο ντέρμπι με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ναι, υπάρχουν κι αυτοί οι κανονισμοί. Η Λίβερπουλ πριν λίγες ημέρες είδε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να αλώνει το «Άνφιλντ» με γκολ του Χάρι Μαγκουάιρ στο 84ο λεπτό (2-1) και στην προσπάθειά της να γλιτώσει την ήττα παραβίασε έναν από τους από τους πιο ξεχασμένους κανονισμούς της Premier League!

Μάλιστα, επειδή η παραβίαση έλαβε χώρα αρκετές φορές στο παιχνίδι, η αγγλική λίγκα, σύμφωνα με την Daily Mail, αναγκάστηκε να... προειδοποιήσει τους Reds πως σε περίπτωση επανάληψης του σκηνικού, θα υπάρξουν κυρώσεις.

Ο κανονισμός αφορά στα ball boys και τη δική τους δραστηριότητα. Τα παιδιά στο πλάι του γηπέδου απαγορεύεται να δίνουν την μπάλα στους ποδοσφαιριστές, δουλειά τους είναι μόνο να την τοποθετούν στους κώνους που υπάρχουν για αυτόν τον σκοπό. Όμως μετά το γκολ του Μαγκουάιρ και με τη Λίβερπουλ να βιάζεται κυνηγώντας την ισοφάριση, τα ball boys έτρεχαν να δώσουν την μπάλα στους παίκτες των Reds, γεγονός που απαγορεύεται ρητά από τους κανονισμούς της Premier League και για αυτό η αγγλική λίγκα, παρ'ότι δεν άλλαξε κάτι στο αποτέλεσμα, τα... έχωσε στον σύλλογο του Μέρσισαϊντ.