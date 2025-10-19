Τότεναμ - Άστον Βίλα 1-2: Ανατροπή στο Λονδίνο με... εξορία των Spurs από την πεντάδα
Απόδραση το Λονδίνο με θράσος, πίστη και επιμονή για την Άστον Βίλα. Αν και βρέθηκαν από πολύ νωρίς να κυνηγούν στο σκορ στην έδρα της Τότεναμ, οι Villans ανέτρεψαν το εις βάρος τους αποτέλεσμα και με το τελικό 2-1 έφτασαν τις τρεις σερί νίκες στην Premier League για να πετάξουν την ομάδα του Τόμας Φρανκ εκτός της πρώτης πεντάδας.
Ο αγώνας πάντως δεν θα μπορούσε να είχε ξεκινήσει καλύτερα για την Τότεναμ. Μόλις στο 5΄άλλωστε κι έπειτα από φάση διαρκείας στην περιοχή, η μπάλα κατέληξε στα πόδια του αμαρκάριστου Μπετανκούρ που με μονοκόμματο σουτ μέσα από την περιοχή βρήκε δίχτυα για να δώσει το προβάδισμα στους γηπεδούχους. Στο 37΄ωστόσο η Άστον Βίλα αντέδρασε κι έφερε το ματς στα ίσα με δυνατό σουτ του Ρότζερς στην «οροφή» των διχτύων για το σκορ του ημιχρόνου.
Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά μετά την ανάπαυλα και απείλησαν με ευκαιρίες των Οντομπέρ και Παλίνια, όμως εκείνη που βρήκαν δίχτυα ήταν και πάλι οι Villans. Στο 77΄συγκεκριμένα ο Λούκας Ντιν κατέβασε με εξαιρετικό τρόπο μια βαθιά μπαλιά, έστρωσε για τον Μπουέντια και ο Αργεντινός με τρομερό σουτ έξω από την περιοχή σημάδεψε τη γωνία για να ολοκληρώσει την ανατροπή.
