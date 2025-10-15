Γνωστοί έγιναν όλοι οι φιναλίστ για το βραβείο του Golden Boy 2025 που θα απονεμηθεί από την ιταλική εφημερίδα «Tuttosport» στον κορυφαίο νεαρό ποδοσφαιριστή κάτω των 21 ετών. Ποιος θα... διαδεχθεί τον Γιαμάλ;

Σμιλεμένοι από «χρυσάφι», έτοιμοι να διεκδικήσουν τον τίτλο του Golden Boy για το 2025, είναι 25 ποδοσφαιριστές κάτω των 21 ετών!

Η ιταλική εφημερίδα «Tuttosport» απονέμει κάθε χρόνο -από το 2003 και μετά- το εν λόγω βραβείο αναδεικνύοντας τον κορυφαίο νεαρό ποδοσφαιριστή της χρονιάς, με τον Λαμίν Γιαμάλ να κατακτά την περσινή χρονιά τον «χρυσό» τίτλο.

Οι 25 φιναλίστ έγιναν γνωστοί και ένας από αυτούς θα παραλάβει το βραβείο που θα απονεμηθεί στον νικητή στα μέσα Νοεμβρίου. Η Παρί Σεν Ζερμέν και Ρεάλ Μαδρίτης έχουν από τρεις υποψηφίους, με τον Ντεζιρέ Ντουέ των Παριζιάνων να είναι το φαβορί. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχει αξιόλογους αντιπάλους. Κάθε άλλο!

Οι 25 φιναλίστ του Golden Boy

Πάου Κουμπαρσί (Μπαρτσελόνα)

Ντεζιρέ Ντουέ (Παρί Σεν Ζερμέν)

Ντιν Χάουσεν (Ρεάλ Μαδρίτης)

Κενάν Γιλντίζ (Γιουβέντους)

Μάιλς Λιούιος-Σκέλι (Άρσεναλ)

Γουόρεν Ζαΐρ-Εμερί (Παρί Σεν Ζερμέν)

Αρντά Γκιουλέρ (Ρεάλ Μαδρίτης)

Φράνκο Μασταντουόνο (Ρεάλ Μαδρίτης)

Ίθαν Νουανέρι (Άρσεναλ)

Γιορέλ Χάτο (Τσέλσι)

Τζιοβάνι Γκέντα (Σπόρτινγκ)

Εστεβάο (Τσέλσι)

Λένι Γιορό (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)

Σένι Μαγιουλού (Παρί Σεν Ζερμέν)

Νίκο Ο'Ράιλι (Μάντσεστερ Σίτι)

Ελιές Μπεν Σεγκίρ (Λεβερκούζεν)

Βίκτορ Φρόχολντ (Πόρτο)

Λούκας Μπέργκβαλ (Τότεναμ)

Άρτσι Γκρέι (Τότεναμ)

Μαμαντού Σαρ (Στρασβούργο)

Wild Cards