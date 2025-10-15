Προσέχει για να... έχει η Λίβερπουλ, που, σύμφωνα με την Bild, «λιγουρεύεται» τον Νίκο Σλότερμπεκ της Ντόρτμουντ για την ενίσχυσή της στο κέντρο της άμυνας.

Βλέπει μπροστά και προσπαθεί να προλάβει τις δύσκολες καταστάσεις η Λίβερπουλ. Οι Reds γνωρίζουν καλά πως σύντομα θα βρεθούν προ σημαντικών αποφάσεων όσον αφορά στο κέντρο της άμυνάς τους. Ο 34χρονος Βίρτζιλ Φαν Ντάικ - όσο εξαιρετικός κι αν είναι φέτος - δεν θα γίνεται νεότερος, οι διαπραγματεύσεις για ανανέωση του συμβολαίου (λήγει το καλοκαίρι) του Ιμπραΐμα Κονατέ είναι παγωμένες, ενώ ο υποσχόμενος νέος Τζιοβάνι Λεόνι υπέστη ρήξη χιαστού στο ντεμπούτο του.

Σύντομα λοιπόν, η Πρωταθλήτρια Αγγλίας θα πρέπει να βγει στην αγορά για στόπερ κα μια από τις περιπτώσεις που την απασχολούν ιδιαίτερα είναι αυτή του Νίκο Σλότερμπεκ. Όπως μετέδωσε η Bild, η Λίβερπουλ θεωρεί πως ο διεθνής Γερμανός αποτελεί τον ιδανικό διάδοχο του Βίρτζιλ Φαν Ντάικ. Έχει ήδη προχωρήσει σε κάποιες διερευνητικές επαφές και ιδανικά θα ήθελε να τον ντύσει στα «κόκκινα» από τον Ιανουάριο, όμως η Ντόρτμουντ έχει αποκλείσει αυτό το ενδεχόμενο.

Οι Βεστφαλοί αγόρασαν τον Σλότερμπεκ από τη Φράιμπουργκ και τον είδε, χάρη στην ταχύτητα, τα καλά του χτυπήματα και το πολύ... μοντέρνο προφίλ του ως αριστεροπόδαρος στόπερ, να εξελίσσεται σε ηγέτη της άμυνάς της αλλά και να γίνεται βασικό μέλος της εθνικής Γερμανίας, όντας πια απόλυτα έτοιμος για το επόμενο βήμα στην καριέρα του. Το συμβόλαιό του λήγει το 2027 και δεν δείχνει διατεθειμένος να ανανεώσει.