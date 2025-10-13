Το Athletic έγραψε για τον Κώστα Τσιμίκα, ο οποίος άφησε πίσω του πέντε γεμάτα χρόνια στο Άνφιλντ και άρχισε μια νέα πρόκληση στη Ρόμα. Με υπομονή, πάθος και πίστη, επιδιώκει να ξαναβρεί τον ρυθμό και τον πρωταγωνιστικό του ρόλο.

Ο «Greek Scouser» αποχώρησε αθόρυβα τον περασμένο μήνα, βγαίνοντας από την πίσω πόρτα, την ώρα που από την μπροστινή έμπαιναν μια σειρά από ακριβές και πολυδιαφημισμένες νέες μεταγραφές.

Σε οποιοδήποτε άλλο μεταγραφικό παράθυρο, ο δανεισμός του Τσιμίκα στη Ρόμα θα είχε προκαλέσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Όχι φέτος όμως. Όταν ο Έλληνας αριστερός μπακ πέταξε για την Ιταλία, μία μέρα πριν από τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου, η Λίβερπουλ ακόμη ολοκλήρωνε τη ρεκόρ συμφωνία για την απόκτηση του Αλεξάντερ Ίσακ. Όταν η μεταγραφή ανακοινώθηκε επίσημα, οι «κόκκινοι» προσπαθούσαν ταυτόχρονα να εξασφαλίσουν και τον Μαρκ Γκουέχι από την Κρίσταλ Πάλας, κάτι που τελικά δεν προχώρησε.

Ο Τσιμίκας έλαβε πολλές ευχές από τους φιλάθλους, αλλά δεν υπήρξε κάποιος συγκινητικός αποχαιρετισμός για έναν παίκτη που κατέγραψε 115 συμμετοχές σε μια από τις πιο επιτυχημένες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας του συλλόγου. Το Athletic γράφει για τον Ελληνα μπακ, ο οποίος ήταν έτοιμος για μια νέα πρόκληση.

«Η παρουσία του στο σύλλογο, που διήρκεσε πέντε χρόνια, ήταν έντονη. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στο προπονητικό κέντρο, μια θετική, ενθαρρυντική παρουσία, πάντα πρόθυμος να στηρίξει τους συμπαίκτες του. Είχε επίσης αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με την πόλη: εγκαταστάθηκε με τη σύντροφό του και τον σκύλο τους στο Formby και συμμετείχε ενεργά σε φιλανθρωπικές δράσεις της περιοχής.

Δεν ήταν μυστικό ότι ο Τσιμίκας ήθελε να αγωνίζεται περισσότερο, πρώτα υπό τον Γιούργκεν Κλοπ και στη συνέχεια υπό τον Άρνε Σλοτ, αλλά το να εκτοπίσει τον Άντι Ρόμπερτσον ήταν εξαιρετικά δύσκολο. Όταν ο Τζο Γκόμεζ έγινε η προτιμώμενη εναλλακτική λύση στο αριστερό άκρο της άμυνας την περασμένη σεζόν, το μέλλον του φάνηκε αβέβαιο και η άφιξη του Μίλος Κέρκες έναντι 40 εκατ. λιρών έδειχνε ότι δεν υπήρχε επιστροφή. Αν και η Ρόμα δεν έχει συμφωνία αγοράς μετά τον μονοετή δανεισμό, κάτι που θεωρητικά αφήνει ανοιχτό ένα παράθυρο επιστροφής, κάτι τέτοιο φαντάζει πολύ δύσκολο.

Το γεγονός ότι ο 29χρονος βρίσκεται τώρα στο επίκεντρο μιας απρόσμενης μάχης τίτλου στη Serie A είναι απόδειξη της υπομονής του. Αρκετές αγγλικές ομάδες ενδιαφέρθηκαν για τη μεταγραφή του, αλλά ο δεσμός του με τη Λίβερπουλ ήταν τόσο ισχυρός που δεν είχε τη διάθεση - τουλάχιστον προς το παρόν - να το επιδιώξει. Ο προσωρινός «αποχωρισμός» από το Άνφιλντ μπορεί να αλλάξει αυτή την οπτική. Υπήρξε επίσης ενδιαφέρον από τη Γαλλία, αλλά το υψηλό συμβόλαιό του αποτέλεσε εμπόδιο, μέχρι που η Ρόμα δέχτηκε να το καλύψει εξ ολοκλήρου.

Η συνεργασία με τον Τζιαν Πιέρο Γκασπερίνι, τον προπονητή που άφησε την Αταλάντα για τη Ρόμα το καλοκαίρι, αποτελεί μια νέα πρόκληση. Ο Γκασπερίνι λατρεύει τους επιθετικογενείς παίκτες αλλά εκτιμά και όσους δουλεύουν σκληρά. Ο Τσιμίκας πέρασε μεγάλο μέρος του καλοκαιριού δουλεύοντας πάνω στη φυσική του κατάσταση στην Ελλάδα με προσωπικό γυμναστή, πριν ενταχθεί στην προετοιμασία της Λίβερπουλ.

Ακόμη δεν έχει φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο. Έχει αγωνιστεί βασικός μόνο μία φορά στη Serie A και δύο στο Europa League, όμως δεν είναι εύκολο να μπει σε μια ομάδα που έχει συγκεντρώσει 15 βαθμούς σε έξι αγώνες και ισοβαθμεί με την πρωταθλήτρια Νάπολι. Η Ρόμα του Γκασπερίνι έχει ήδη ξεπεράσει δύσκολα εμπόδια απέναντι σε Μπολόνια, Φιορεντίνα και τη συμπολίτισσα Λάτσιο στο ντέρμπι της Ρώμης.

Το εντός έδρας ματς με την Ίντερ, μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων, ίσως αποδειχθεί καθοριστικό για το αν η Ρόμα μπορεί να διατηρήσει τη φόρα της. Από το 2001 έχει να κατακτήσει τον τίτλο και δεν υπήρχαν ιδιαίτερες προσδοκίες ότι αυτό θα άλλαζε φέτος. Η επιστροφή στο Champions League, για πρώτη φορά από το 2018, αποτελεί βασικό στόχο, όπως και μια δυνατή πορεία στο Europa League.

Η προοπτική να έχει σημαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή αυτή διαδρομή ήταν ένας από τους λόγους που τον έπεισαν να πάει στη Ρόμα. Τώρα ανταγωνίζεται απευθείας με τον Ανχελίνιο και απολαμβάνει την πρόκληση. Ένα από τα προβλήματα των τελευταίων χρόνων στη Λίβερπουλ ήταν ότι σπάνια είχε συνεχή παρουσία στην ενδεκάδα. Είχε ένα καλό διάστημα στην αρχή της σεζόν 2023-24, όπου εναλλασσόταν τακτικά με τον Ρόμπερτσον, αλλά έχασε τη φόρμα του μετά από έναν τραυματισμό, καθώς ο Γκόμεζ έγινε η προτιμώμενη λύση.

Όταν ήρθε από τον Ολυμπιακό τον Αύγουστο του 2020, έναντι 11,75 εκατ. λιρών, δεν υπήρχε καμία εγγύηση βασικής θέσης, όμως η πρόκληση τον γοήτευε. Η Λίβερπουλ τον παρακολουθούσε καιρό και εκτιμούσε τον συνδυασμό αμυντικής σταθερότητας και επιθετικού πνεύματος. Οι καλές του εμφανίσεις στη Super League αποτέλεσαν βάση, αλλά ήταν οι ευρωπαϊκές του εμφανίσεις που έπεισαν το τμήμα σκάουτινγκ. Τη σεζόν 2019-20, ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε τις Τότεναμ, Άρσεναλ και Γουλβς δίνοντας στη Λίβερπουλ την ευκαιρία να τον δει απέναντι σε γνωστούς αντιπάλους. Ο Τσιμίκας πέρασε με επιτυχία όλα τα τεστ.

«Η δυνατή φιλία με τον Ζότα»

Αν η αποχώρησή του πέρασε στα «ψιλά», η άφιξή του είχε κάνει αίσθηση. Υπήρχε ενθουσιασμός, αλλά και λίγη έκπληξη, όταν επισημοποιήθηκε η μεταγραφή. Λίγες εβδομάδες αργότερα ήρθε και ο Ντιόγκο Ζότα από τη Γουλβς, και οι δυο τους εντάχθηκαν μαζί στην ομάδα.

Αυτή η κοινή εμπειρία τους έφερε κοντά και δημιούργησε μια δυνατή φιλία που κράτησε πέντε χρόνια και ξεπέρασε τα όρια των αποδυτηρίων. Ο Τσιμίκας φέρει πλέον ένα μόνιμο σημάδι αυτής της σχέσης, ένα τατουάζ στο χέρι του αφιερωμένο στον Ζότα, ο οποίος σκοτώθηκε τραγικά φέτος το καλοκαίρι σε τροχαίο μαζί με τον αδερφό του, Αντρέ Σίλβα.

Αφιέρωσε το πρόσφατο γκολ του με την Εθνική Ελλάδας απέναντι στη Σκωτία στον Ζότα, αλλά και στον Τζορτζ Μπάλντοκ, τον διεθνή Έλληνα αμυντικό που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή πριν από έναν χρόνο.

Ένα άλλο τατουάζ του, με πολύ πιο ευχάριστο νόημα, θυμίζει την πιο εμβληματική στιγμή του στη Λίβερπουλ: στο αριστερό του χέρι απεικονίζεται να σηκώνει το Κύπελλο Αγγλίας το 2022, μετά το νικητήριο πέναλτι που εκτέλεσε. Είναι η στιγμή για την οποία θα τον θυμούνται περισσότερο οι φίλοι της ομάδας. Για όσους τον γνώρισαν πιο προσωπικά, θα παραμείνει πάντα ο «Greek Scouser», αλλά φέτος, όπως γράφει και στο προφίλ του στο Instagram, είναι «The Scouser in Rome».